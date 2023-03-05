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Nubia Z50 Ultra'nın fiyatı ve özellikleri belli oldu

Nubia iki gün sonra tanıtacağı Z50 Ultra'nın teknik özelikleri ve fiyatı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 16:22
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Nubia Z50 Ultra'nın teknik özellikleri ortaya çıktı

Nubia Z50 Ultra'nın fiyatı ve özellikleri belli oldu
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Nubia Z50 Ultra’nın, işlemcisi 4nm üretim sürecinden geçti. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alacağı belirtildi. Bu işlemci; bir adet 3.36 GHz hızında Cortex-X3, iki adet 2.8 GHz hızında Cortex-A710, iki adet 2.8 GHz hızında Cortex-A715 ve üç adet 2.0 GHz hızında Cortex-A510 çekirdeklerine sahip olacak.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; Z50 Ultra, kısa süre önce tek çekirdekli Geekbench testinde 1494, çok çekirdeklide ise 5121 puan aldı. Akıllı telefon, 6.8 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak. Cihazın arka panelinde 64 Megapiksel ana, 64 Megapiksel OIS destekli ikinci ve ultra geniş açılı 50 Megapiksel olmak üzere üç adet kamera yer alacak.

80W hızlı şarjla desteklenen Z50 Ultra, 5.000 mAh pil ile çalışacak. Akıllı telefonun, yazılım yönünden de kutudan Android 13 tabanlı MyOS 13 işletim sistemiyle çıkması bekleniyor. Cihazın RAM ve depolama özellikleriyle ön bilgi ise mevcut değil.

NUBİA Z50 ULTRA FİYATI NE KADAR OLACAK

Siyah, beyaz ve Van Gogh’un Yıldızlı Gece eserinden esinlenerek hazırlanacak özel model için 800 ila 900 dolar arası başlangıç fiyatı bekleniyor. Öte yandan belirtmek gerekiyor ki Nubia, henüz ürünlerini Türkiye pazarına sunmadı. Yani Türkiye’de satılmayacak.

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