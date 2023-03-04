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2023’ün en iyi akıllı telefonu belli oldu

2023 yılının en iyi akıllı telefonu açıklandı. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 08:01
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2023’ün en iyi akıllı telefonu belli oldu

2023’ün en iyi akıllı telefonu belli oldu
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2023 Küresel Mobil Ödülleri sahiplerini buldu. En iyi akıllı telefon da yarışma sayesinde belli oldu.

En İyi Akıllı Telefon ödülü için iPhone 14, Google Pixel 7 Pro, Nothing Phone (1), Samsung Galaxy Z Flip4 ve Galaxy Z Fold4 gibi modeller yarıştı. Ancak En İyi Akıllı Telefon ödülünün sahibi ve doğal olarak 2023’ün en iyi akıllı telefonu iPhone 14 Pro oldu.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre ödül; bağımsız analistler, gazeteciler ve influencer’lar tarafından Ocak 2022 – Aralık 2022 döneminde piyasadaki akıllı telefonların değerlendirilmesiyle belirlendi. Ayrıca ödül üstün performans, yenilikçilik ve liderliğe göre verildi.

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