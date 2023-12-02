Numan Kurtulmuş’tan İslam ülkelerine İsrail tepkisi

Numan Kurtulmuş İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına yeniden başlamasıyla ilgili konuşarak İslam ülkelerine tepki gösterdi.

KAYNAK: AA
Numan Kurtulmuş’tan İslam ülkelerine İsrail tepkisi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Kurtulmuş, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına yeniden başlamasına ilişkin açıklama yaptı.

İslam ülkelerine tepki gösteren Kurtulmuş, “İsrail’in en büyük gücü, İslam ülkelerinin sessizliği, dağınıklığı, kararsızlığı ve bir inisiyatif kullanamıyor olması” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş’un açıklaması şöyle:

İsrail’in en büyük gücü, İslam ülkelerinin sessizliği, dağınıklığı, kararsızlığı ve bir inisiyatif kullanamıyor olması.

Türkiye olarak üzerimize düşen bir başka sorumluluk da bu anlamda bu uyanışı İslam ülkelerinin yöneticileriyle de paylaşmak, onların da bu anlamda insanlık cephesinin paydaşı olmasını temin edecek çok kararlı bir mücadeleyi ortaya koymaktır.

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SAVAŞTA SON DURUM

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin sona ermesinin ardından bölgede bombardıman sesleri yükseliyor.

İsrail güçleri saldırılarını Gazze’nin kuzeyinde yoğunlaştırdı.

Bölge jetler ve topçu atışlarıyla vuruluyor. Öğle saatlerinde gerçekleşen saldırıda 100’den fazla can kaybı oldu.

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