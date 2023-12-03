İsrail’den Türkiye’ye ‘Hamas’ mesajı: Gazze’den kaçanları siz barındırabilirsiniz

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden Türkiye Cumhurbaşkanlığı hesabını etiketleyerek bir paylaşım yaptı.

Cohen, Gazze'den kaçan Hamas üyelerinin Türkiye'ye sığınabileceğini söyledi.

Cohen, İbranice ve İngilizce olarak paylaştığı mesajında, Hamas'ı IŞİD ile ilişkilendirip 'terör örgütü' olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Hamas-IŞİD terör örgütü, sonraki gün Gazze'de var olmayacak. İsrail'in güvenliği için ve bölgede yaşayanlar için daha iyi bir gelecek yaratmak üzere Gazze'yi Hamas'tan özgürleştireceğiz. Siz, bertaraf edilmeyen ve Gazze'den kaçan Hamas teröristlerini ülkenizde barındırabilirsiniz."

DIŞİŞLERİ’NDEN YANIT: İŞGALCİ BİR GÜCÜN, SİVİL NÜFUSA YÖNELİK SALDIRILARI MEŞRU MÜDAFAA OLARAK KABUL EDİLEMEZ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in sosyal medyada yaptığı paylaşıma ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Sözcü Keçeli, İsrail-Filistin sorununun geçmişinde de görüldüğü üzere, İsrail'in Filistinlilere baskı uygulamayı ve onların temel özgürlüklerini yok etmeyi sürdürdükçe, kolektif ve bireysel haklarını savunan Filistinli sayısının daha da artacağını ve İsrail'in daha fazla direnişle karşılaşacağını vurguladı.

Mevcut sorunun temelinde İsrail'in hukuku, insan haklarını ve evrensel ilkeleri tamamen hiçe sayan işgalci tutumunun, yayılmacı zihniyeti ve baskıcı eylemlerinin yattığını belirten Keçeli, "İşgalci bir gücün, sivil nüfusa yönelik hunharca saldırıları hiçbir şekilde meşru müdafaa olarak kabul edilemez." ifadesini kullandı.