O tarçını kullanırken dikkat

Çin tarçını zehirli mi? İşte yanıtı...

KAYNAK: Haber Merkezi
O tarçını kullanırken dikkat

Uzmanlar Çin tarçınının zehir saçtığını öne sürdü...

Çin tarçını neden zehirli, içeriğinde neler yüksek oranda? İşte ayrıntılar…

Bu aralar yoğun olarak tüketilen Çin tarçını ile ilgili önemli bir uyarı yapıldı. Uzmanlar tarçın alırken menşeine bakılması konusunda vatandaşları uyardı.

Menşeinin önemli olmasının sebebi ise tarçının içerisinde bulunan ‘kumarin’ maddesinin oranından kaynaklanıyor. Bir çeşit ağaç kabuğu olan tarçının “Çin Tarçını (Cassia)” adı verileninde bulunan kumarin maddesi, Avrupa Birliği ve ABD Sağlık Kuruluşları tarafından kanserojen olarak kabul ediyor.

KULLANIMI SINIRLI OLMALI MI

BirGün’e değerlendirmelerde bulunan Fitoterapi Uzmanı Dr. Can Çiftçi, kumarin maddesinin fazla alındığında karaciğer hasarı ve kan pıhtılaşma sürecinde sorunlar ortaya çıkarabileceğini belirtti.

Asıl problemin kronik maruziyet olduğunu belirten Çiftçi, “Toplumda birçok kişinin kan sulandırıcı ilaç aldığını ya da karaciğer hastası olduğunu düşündüğünüzde kumarin, mevcut tedaviyi kötü etkileyebilir” diyerek, Çin tarçının kullanımının kesinlikle sınırlı olması gerektiğini vurguladı.

Bitki çayı gibi kronik kullanımlarda Seylan (Ceylon) tipi tarçının tercih edilmesi gerektiğini kaydeden Çiftçi, Çin tarçının sadece yemeklere nadiren ve az miktarda koyulmasını tavsiye etti.

Organik pazarlarda Seylan tarçını bulunabilir ancak fiyatı pahalı olduğu için fazla tercih edilmemektedir.

NASIL AYIRT EDİLEBİLİR?

Üzerinde belirtilmediği takdirde toz halinde satılan tarçınların hangisinin Seylan hangisinin Çin tarçını olduğunu anlamak zor ancak çubuk tarçınlarda fark kolaylıkla anlaşılır. Çin tarçını koyu renkli, kalın tabakalı ve içi boş bir tüp gibi görünür. Seylan tarçını ise daha açık renklidir, ince tabakalardan oluşur ve kolayca kırılabilir.

KUMARİN ORANI YÜKSEK

Almanya’da yapılan bir araştırmada Çin tarçınında Seylan tarçınına oranla, toz haliyle 63 kat; çubuk haliyle 18 kat fazla kumarin bulunmuş.

Avrupa Gıda Güvenliği Birliği EFSA’ya göre;

70 kiloluk bir bireyin günlük alabileceği maksimum kumarin miktarı 7 miligram olarak belirlenmiştir. Yapılan araştırmalarda ise,

1 gram Seylan tarçınında 0,1 miligram kumarin bulunurken,

1 gram Çin tarçınında 3,8 miligram,

1 gram Vietnam tarçınında ise 6,8 miligram kumarine rastlandı.


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