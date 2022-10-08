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A101’den yine akla hayale gelmeyecek satış: Yüzde 27 zamla duyuruldu

Küçük esnafın can çekiştiği dönemde zincir marketler "her şeyi" satmaya devam ediyor. Geride bıraktığımız yaz tekne satan A101, yüzde 27 zamla yeniden tekne satacağını duyurdu.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 12:48
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Yüzde 27 zamla duyuruldu: A101’den yine akla hayale gelmeyecek satış

A101’den yine akla hayale gelmeyecek satış: Yüzde 27 zamla duyuruldu
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Küçük esnafı korumak için zincir marketlere belli ürünlerin satışı konusunda sınırlama getirilmesi beklenirken marketler akla hayale gelmeyecek ürünler satmaya devam ediyor. Bunların en yakın örneği ise bir marketin geçtiğimiz aylarda tekne satışına başlaması oldu.

Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre, ağustos ayında 80 bin TL’ye ‘yat görünümlü tekne’ satan A101, yeniden aynı ürünü satışa çıkaracak. Marketin tanıtım kataloğunda yer alan ürün daha önce haziran ayında da satışa çıkmıştı. Geçen 4 aylık sürede teknenin fiyatı yüzde 27 arttı. Marketin yayınladığı kataloğa göre satış 13 Ekim’den itibaren başlayacak.

4 AYDA 6 BİN TL ZAM
20 iş günü içerisinde adrese ücretsiz teslimat edilecek teknenin fiyatı ise 27 bin 999 TL olarak belirlendi. Market aynı tekneyi haziran ayında 21 bin 999 TL fiyat etiketi ile satıyordu. Geçen 4 aylık sürede teknenin fiyatı yüzde 27 arttı. Öte yandan bu markanın kendi sitesinde de KDV hariç 26 bin TL gibi bir tutara satılıyor.



A101'İN SATTIĞI TEKNENİN ÖZELLİKLERİ
Üretim Yılı: 2022
Gövde Uzunluğu: 4,25 metre
Gövde Genişliği: 160 cm
Draft: 30 cm
Derinlik: 80 cm
Boş Ağırlık: 160 kg
Kapasite: 4 Kişi
Kürek: Dahil
Livar: 2 adet
Tutamak: 4 adet ön-arka krom
Mapa: 3 adet U
Garanti Süresi: 2 Yıl
Motor: Dahil değil

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