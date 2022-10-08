A101’den yine akla hayale gelmeyecek satış: Yüzde 27 zamla duyuruldu

Küçük esnafı korumak için zincir marketlere belli ürünlerin satışı konusunda sınırlama getirilmesi beklenirken marketler akla hayale gelmeyecek ürünler satmaya devam ediyor. Bunların en yakın örneği ise bir marketin geçtiğimiz aylarda tekne satışına başlaması oldu.



Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre, ağustos ayında 80 bin TL’ye ‘yat görünümlü tekne’ satan A101, yeniden aynı ürünü satışa çıkaracak. Marketin tanıtım kataloğunda yer alan ürün daha önce haziran ayında da satışa çıkmıştı. Geçen 4 aylık sürede teknenin fiyatı yüzde 27 arttı. Marketin yayınladığı kataloğa göre satış 13 Ekim’den itibaren başlayacak.



4 AYDA 6 BİN TL ZAM

20 iş günü içerisinde adrese ücretsiz teslimat edilecek teknenin fiyatı ise 27 bin 999 TL olarak belirlendi. Market aynı tekneyi haziran ayında 21 bin 999 TL fiyat etiketi ile satıyordu. Geçen 4 aylık sürede teknenin fiyatı yüzde 27 arttı. Öte yandan bu markanın kendi sitesinde de KDV hariç 26 bin TL gibi bir tutara satılıyor.







A101'İN SATTIĞI TEKNENİN ÖZELLİKLERİ

Üretim Yılı: 2022

Gövde Uzunluğu: 4,25 metre

Gövde Genişliği: 160 cm

Draft: 30 cm

Derinlik: 80 cm

Boş Ağırlık: 160 kg

Kapasite: 4 Kişi

Kürek: Dahil

Livar: 2 adet

Tutamak: 4 adet ön-arka krom

Mapa: 3 adet U

Garanti Süresi: 2 Yıl

Motor: Dahil değil

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