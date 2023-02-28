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Dünya Şampiyonu Arjantinli Lionel Messi yılın en iyi oyuncusu seçildi. Ödüller sahibini buldu

2022 FIFA En İyiler ödül töreninde PSG'nin yıldızı Lionel Messi, FIFA tarafından erkeklerde yılın en iyi oyuncusu seçildi.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 00:50
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Ödüller sahibini buldu. Lionel Messi yılın en iyi futbolcusu seçildi

Dünya Şampiyonu Arjantinli Lionel Messi yılın en iyi oyuncusu seçildi. Ödüller sahibini buldu
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2022 FIFA En İyiler Ödülleri, Fransa'nın Paris kentinde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Erkeklerde yılın en iyi oyuncusu ödülü Lionel Messi'nin oldu.

Daha önce 2009'da da yılın oyuncusu seçilen 35 yaşındaki futbolcu, ülkesi Arjantin'i 2022 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımıştı.

2022 yılının en iyilerine verilen ödüller şu şekilde;

En iyi erkek futbolcu: Lionel Messi

En iyi kadın futbolcu: Alexia Putellas

Erkek futbolunda en iyi teknik direktör: Lionel Scaloni

Kadın futbolunda en iyi teknik direktör: Sarina Wiegman

En iyi erkek kaleci: Emiliano Martinez

En iyi kadın kaleci: Mary Earps

En iyi gol: Marcin Oleksy

En iyi taraftar: Arjantin taraftarları

Fair-play ödülü: Luka Lochoshvili

FIFA FIFPro Erkekler 11'i: Courtois, Hakimi, Van Dijk, Cancelo, De Bruyne, Casemiro, Modric, Messi, Mbappe, Benzema, Haaland. 

FIFA FIFPro Kadınlar 11'i: Endler, Bronze, Renard, Williamson, Leon, Putellas, Walsh, Oberdorf, Morgan, Kerr, Mead.

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