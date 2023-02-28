Dünya Şampiyonu Arjantinli Lionel Messi yılın en iyi oyuncusu seçildi. Ödüller sahibini buldu

2022 FIFA En İyiler Ödülleri, Fransa'nın Paris kentinde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.
Erkeklerde yılın en iyi oyuncusu ödülü Lionel Messi'nin oldu.
Daha önce 2009'da da yılın oyuncusu seçilen 35 yaşındaki futbolcu, ülkesi Arjantin'i 2022 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımıştı.
2022 yılının en iyilerine verilen ödüller şu şekilde;
En iyi erkek futbolcu: Lionel Messi
En iyi kadın futbolcu: Alexia Putellas
Erkek futbolunda en iyi teknik direktör: Lionel Scaloni
Kadın futbolunda en iyi teknik direktör: Sarina Wiegman
En iyi erkek kaleci: Emiliano Martinez
En iyi kadın kaleci: Mary Earps
En iyi gol: Marcin Oleksy
En iyi taraftar: Arjantin taraftarları
Fair-play ödülü: Luka Lochoshvili
FIFA FIFPro Erkekler 11'i: Courtois, Hakimi, Van Dijk, Cancelo, De Bruyne, Casemiro, Modric, Messi, Mbappe, Benzema, Haaland.
FIFA FIFPro Kadınlar 11'i: Endler, Bronze, Renard, Williamson, Leon, Putellas, Walsh, Oberdorf, Morgan, Kerr, Mead.