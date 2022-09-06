Adriana Lima anne oldu. Oğluna ilginç bir isim verdi 

Eski eşi Marko Jaric’ten Valentina (12) ve Sienna (9) adlarında iki çocuğu bulunan 41 yaşındaki Brezilyalı model Adriana Lima bugün oğlunu kucağına aldı.

Son olarak sevgilisiyle birlikte mayıs ayında düzenlenen 75'inci Cannes Film Festivali'nde kameraların karşısına çıkan top model Adriana Lima, üçüncü kez anne olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

41 yaşındaki Lima ile bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Andre Lemmers'in bir erkek bebekleri oldu.

Bebeğine 'Cyan Lima Lemmers' adını verdiğini açıklayan Adriana Lima, gönderisinde "Dünyamıza hoş geldin" ifadelerine yer verdi.

Cyan ise camgöbeği rengi anlamına geliyor.



