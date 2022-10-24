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Bir garip şart.18 yaşında küçük üç çocuğun varsa o destekten yararlanılacak

Eşi vefat eden kadınlara konut desteği. O destekten yararlanılabilmesi için gereken bir şart ise dikkat çekti. 18 yaşından küçük üç çocuğun olması gerekiyor. 18 yaşından küçük iki çocuğun varsa o destekten yararlanılamıyor.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 13:03
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan eşi ölmüş kadınlara şartlı destek. 18 yaşında küçük üç çocuğun varsa o destekten yararlanılacak

Bir garip şart.18 yaşında küçük üç çocuğun varsa o destekten yararlanılacak
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Aile ve Hizmetler Bakanlığı'ndan eşi vefat eden kadınlara şartlı destek. Eşi vefat eden kadınlara 300 bin lira konut desteği verilecek. Destekten ancak 18 yaş altı en az 3 çocuğa sahip olan kadınlar faydalanabilecek. 607 milyon TL bütçeli destekle toplam 2023 konut temin edilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eşi vefat etmiş sosyal yardım faydalanıcısı kadınlara yönelik yeni bir desteği hayata geçireceklerini belirterek, “Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında 2.023 adet konut temini sağlayacağız. Toplamda 607 milyon TL bütçemiz ile hane başına 300 bin TL destek vereceğiz” dedi.

Bakan Yanık, konut projesinin kapsamına ilişkin açıklamalarda bulunarak, söz konusu destekten eşi vefat etmiş ve 18 yaş altı en az 3 çocuğa sahip olan sosyal yardım faydalanıcısı kadınların yararlanabileceğini bildirdi.

Yanık, “Eşi vefat etmiş ve sosyal yardım faydalanıcısı kadınlarımıza yönelik konut projesini hayata geçiriyoruz. Desteğimizi konut yapımı veya satın alma şeklinde iki farklı yöntemle gerçekleştireceğiz. Konutlar 80 metrekare olacak şekilde inşa edilecek. Konutların satın alınması durumunda ise bu özelliğe yakın olanlar tercih edilecek. Bakanlık olarak konut başına 300 bin TL destek verirken, ihtiyaç duyulan kaynak belediyeler ve hayırseverler tarafından karşılanacak. Konutların mülkiyeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nın (SYDV) olacak. Hak sahiplerine bedelsiz kullanım hakkı vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

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