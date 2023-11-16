Yine KYK yurdu yine asansör skandalı. ‘Asansör ihmalleri araştırılsın’ önerisi dün AKP-MHP oylarıyla reddedilmişti

Aydın KYK yurdunda Zeren Ertaş’ın hayatını kaybetmesine sebep olan asansör faciasından sonra, ülke genelinde art arda asansör kazaları haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Ankara Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü.

Kaza, Ankara’nın Çubuk ilçesinde kız öğrencilerin kaldığı Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunun asansörü üçüncü kattan eksi 1’e düştü. Asansör içinde bulunan öğrenciler, görevlilerin müdahalesiyle çıkarıldı. Öğrenciler yurda gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Aydın KYK yurdunda Zeren Ertaş’ın hayatını kaybetmesine sebep olan asansör faciasından sonra, ülke genelinde art arda asansör kazaları haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Ankara Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü.

Olaydan sonra, "Barınamıyoruz Hareketi" duruma tepki gösterdi ve "Derhal tüm yurtlarda asansörleri denetleyin" çağrısını yaptı.

AYDIN'DA NE OLMUŞTU?

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda, daha defalarca öğrencilerin tamir etmesi yönetimine talepte bulunduğu asansör düşmüş, olayda Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

‘ASANSÖR İHMALLERİ ARAŞTIRILSIN’ ÖNERİSİ AKP-MHP OYLARIYLA REDDEDİLMİŞTİ

En sonuncusu Ankara Çubuk’taki KYK yurdunda yaşanan asansör kazasından sonra, akıllara geçtiğimiz gün meclise sunulan ve AKP-MHP oylarıyla reddedilen, “asansör ihmalleri araştırılsın” önergesini getirdi.