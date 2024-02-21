Öğretim üyesinin asansör isyanı. Bakana yazı yazdı

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun özellikle de her nedense kız yurtlarında asansör faciaları yaşandı. Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim'de arızalanan asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.İşte bu olaydan sonra bir çok yurtta asansör düşmeleri veya asansörde kalma olayları yaşandı. Öğrenciler protesto gösterileri yaptı. İşte o bozulan güvensiz asansörlerle ilgili bir paylaşım -Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova'dan geldi. Fakültelerindeki kırmızı etiketli asansörleri konu ederek, bir paylaşımda bulundu. Arzova'nın iddiasına göre Fakültenin 5 asansörün kırmızı etiketli. Asansör kırmızı etiketliyse binilmesi tehlikeli. Okul yönetimi de bunun üzerine asansörü kapatarak, çözümü buldu. Bu durum hem öğretim üyeleri hem de öğrenciler için sorun oldu.

Prof. Dr. Burak Arzova'nın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i de ekleyerek sosyal medyada paylaştı. Arzova'nın yaptığı asansör paylaşımı şöyle:

Sayın Bakanım

"Binasının 5 asansörü de kırmızı etiketlidir. Üniversitemiz Yapı İşleri Daire Başkanlığından Fakültemize gönderilen yazıda ödenek olmadığı için yapılamadığı belirtilmiş olup, ödenek sağlanması durumunda ivedilikle yapılacağı belirtilmiştir. Tedbirin alınması da Fakülte Dekanlığı''na bırakılmıştır. Dekanlığımız da herhangi bir kazaya mahal vermemek adına tüm asansörleri haklı olarak kapatmıştır. Şu anda tüm asansörlerimiz kapalı olup, derslerin yapıldığı 1-2-3 katlara öğretim üyeleri katlarından günde 3-4 defa inmek ve geri çıkmak gerekmektedir. Hem öğrencilerimiz hem de öğretim üyeleri için ciddi bir sorun gözükmektedir. Rica etsem açılması gereken bir ödenek varsa acilen açabilir misiniz? Üniversitemiz de bu şekilde ivedilikle yaptırabilsin. Çok teşekkür ederim Saygılarımla, Not: Gelen Yazının ilgili kısmı ektedir."