Asansör faciasında ölen kızın babası Erdoğan’la görüştü. Erdoğan Protestocu öğrencilere destek verilmemesini istedi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın telefonu ile gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeren Ertaş’ın babasına protestocu öğrencilere destek verilmemesini istediği iddia edildi.

Zeren Ertaş'ın babası Akın Ertaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşması çevrede bulunanlar tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Aydın'da KYK yurdundaki asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın babası Akın Ertaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Erdoğan, acılı babaya başsağlığı diledi.

Erdoğan, acılı babaya sabır ve metanet temennisinde bulundu. Erdoğan, Zeren Ertaş’ın tek kız çocuğu olduğunu ve oğlunun da Kadıköy Spor Lisesi’nde okuduğunu öğrendi.

Telefon Konuşması Cep Telefonuna Kaydedildi

Zeren Ertaş’ın babası Akın Ertaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la konuşması çevrede bulunanlar tarafından cep telefonuna kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde, Akın Ertaş’ın duygulu anlar yaşadığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ettiği görüldü. Akın Ertaş, kızının adının kötü şeylerle anılmaması için çaba gösterdiklerini de söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeren Ertaş'ın babasıyla telefonda görüştü

Aydın'da KYK yurdundaki asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın babası Akın Ertaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Erdoğan, acılı babaya başsağlığı diledi.

Erdoğan, Ertaş'a sabır ve metanet temennisinde bulundu.

Telefon konuşması kameraya yansıdı

Zeren Ertaş'ın babası Akın Ertaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşması çevrede bulunanlar tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Ertaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şunları söyledi:

"Aleykümselam, sayın cumhurbaşkanına. Sağ olun, Allah razı olsun. Âmin inşallah sağ olun Allah razı olsun inşallah.

2 taneydi başkanım bir kızım vardı, bir de oğlum var işte yanımda oğlum Kadıköy spor lisesinde okuyor. Sporla ilgileniyor, futbolcu olmak istiyor aynen.

Samsun Havza'lıyız.

Aynen yakınız. Âmin âmin sağ olun. Allah razı olsun.

Aynen biz hani onlara alet olmamaya özen göstermeye çalıştık? Çünkü görüyoruz, duyuyoruz. Neler olduğunu da biliyoruz. İnşallah çocuğumun adı en azından böyle şeyler de geçmesin diye çaba sarf ettik.

Sağ olun, sizden de Allah razı olsun başkanım. Yok o yukarıda başkanım. Sağ olun, Allah razı olsun başkanım söylerim. Sağ olun, Allah razı olsun başkanım. Amin amin sağ olun."