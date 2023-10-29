Asansör faciasından sonra KYK yurtlarında yeni skandal. Öğrencilere bu yemekleri reva gördüler

Geçtiğimiz günlerde Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda tüm Türkiye'yi derinden etkileyen bir facia yaşanmış, içinde kız öğrencilerin bulunduğu asansör yere çakılmıştı.
Söz konusu faciada 22 yaşında Zeren Ertaş adlı öğrenci hayatını kaybetmişti.
KYK yurtlarında yaşanan skandallar saymakla bitmezken bu kez de bir skandal olay Malatya'dan geldi.
Malatya Eşref Bitlis Kız Yurdu’nda öğrencilere verilen yemeklerin içinden kıl ve kurt çıktığı iddiası sosyal medyada yayılmaya başladı.
Mide bulandıran görüntüleri paylaşan öğrenciler kendilerine reva görülen bu fotoğraflara tepki gösterdi.
Görüntülerde; küflü ekmek, içinde kurt olan tavuk, pilavın üzerinde kıl ve salatada kurt görülüyordu.
İşte o fotoğraflar: