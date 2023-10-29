Asansör faciasından sonra KYK yurtlarında yeni skandal. Öğrencilere bu yemekleri reva gördüler

Malatya'da bulunan Eşref Bitlis Kız Yurdu’nda öğrencilere verilen yemeklerin içinden çıkanlar hayrete düşürdü. Mide bulandıran görüntülerde kıl ve kurtlar görüldü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Asansör faciasından sonra KYK yurtlarında yeni skandal. Öğrencilere bu yemekleri reva gördüler

Geçtiğimiz günlerde Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda tüm Türkiye'yi derinden etkileyen bir facia yaşanmış, içinde kız öğrencilerin bulunduğu asansör yere çakılmıştı.

Söz konusu faciada 22 yaşında Zeren Ertaş adlı öğrenci hayatını kaybetmişti.

KYK yurtlarında yaşanan skandallar saymakla bitmezken bu kez de bir skandal olay Malatya'dan geldi.

Malatya Eşref Bitlis Kız Yurdu’nda öğrencilere verilen yemeklerin içinden kıl ve kurt çıktığı iddiası sosyal medyada yayılmaya başladı.

Mide bulandıran görüntüleri paylaşan öğrenciler kendilerine reva görülen bu fotoğraflara tepki gösterdi.

Görüntülerde; küflü ekmek, içinde kurt olan tavuk, pilavın üzerinde kıl ve salatada kurt görülüyordu.

İşte o fotoğraflar:

a.jpg

b.png

c.png

d-001.png

e.png

f.png

İlgili Haberler
İnşaat halindeki KYK yurduna öğrencileri yerleştirdiler: Şans eseri yerleştiğimiz devlet yurdunda ölebiliriz
Ankara'da kız öğrenciler hep bir ağızdan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu:
Ankara'da kız öğrenciler hep bir ağızdan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu:
Asansör faciasında ölen kızın babası Erdoğan’la görüştü. Erdoğan Protestocu öğrencilere destek verilmemesini istedi
Öğrencilere “Korkuyorsan asansöre binme” diyen KYK müdürü TÜGVA yöneticisi çıktı
Öne Çıkanlar
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…
Cumhuriyetin 100. yılını gazeteler böyle gördü. Kimi hiç görmedi kimi sadece 2 sütun ayırdı
Cumhuriyetin 100. yılını gazeteler böyle gördü. Kimi hiç görmedi kimi sadece 2 sütun ayırdı
MasterChef All Star 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Fenerbahçeli futbolcular ısınmaya 'Sonsuza dek Cumhuriyet' pankartıyla çıktı Spor
Fenerbahçeli futbolcular ısınmaya 'Sonsuza dek Cumhuriyet' pankartıyla çıktı
Fenerbahçe taraftarları balkona çıktı. Pendikspor Fenerbahçe maçını balkondan izleyecekler Spor
Fenerbahçe taraftarları balkona çıktı. Pendikspor Fenerbahçe maçını balkondan izleyecekler
Diyarbakır’da CHP çelengine polis engeli: Eğer kaldırırsanız kıyamet kopar Gündem
Diyarbakır’da CHP çelengine polis engeli: Eğer kaldırırsanız kıyamet kopar
Bu akşam Yargı var mı? Yargı yeni bölüm ne zaman? Magazin
Bu akşam Yargı var mı? Yargı yeni bölüm ne zaman?
Wanda Nara hastalığını itiraf etti: Nefesim kesiliyor Spor
Wanda Nara hastalığını itiraf etti: Nefesim kesiliyor
Olimpiyat'ta pandomim! Turgay Beşyıldız yazdı Spor
Olimpiyat'ta pandomim! Turgay Beşyıldız yazdı
Cumhuriyet'in 100. yılında Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını Gündem
Cumhuriyet'in 100. yılında Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını