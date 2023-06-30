Oğulcan Engin'den ayrılmıştı. Miray Daner gönlünü belediye başkanının oğluna kaptırdı

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkı kısa süre önce bitiren oyuncu Miray Daner iddialara göre, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu'yla flört etmeye başladı.

Oğulcan Engin'den ayrılmıştı. Miray Daner gönlünü belediye başkanının oğluna kaptırdı

Oyuncu Miray Daner, Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin‘den geçen haftalarda ayrılmıştı. Geçen cuma meslektaşı Cihan Şimşek’in düğününe katılan Daner, bayram tatili nedeniyle Bodrum’a gitti.

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Güzel oyuncunun tatilde yeni sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu‘yla beraber görülmesi yeni başlayan beraberliğini gün yüzüne çıkardı.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ata Caner Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu‘nun oğlu…

GECE BOYUNCA ÖPÜŞTÜLER

Geçmişte Tren Beach Club’ın işletmeciliğini de yapan Çerçioğlu ile Miray Daner‘in ilişkisinin flört aşamasında olduğu öğrenildi.

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Bodrum Göltürkbükü’nde görüntülenen oyuncu, Ata Caner Çerçioğlu ile gece boyu öpüşüp kimseyi aldırmadı.

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