Okan Buruk Prag hezimetinin sorumlusunu buldu. Flaş itiraflar

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Çekya'da Sparta Prag'a 4-1 yenilerek elendikleri maçın ardından konuştu.

Buruk basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"4 golün 3'ünü top kayıpları yüzünden yedik. Galatasaray'ın seviyesine yakışmadı.

İki maçta da en büyük sıkıntımız 10 kişi kalmak. Kendi seviyemizin çok altında oynadık. Biz, takım olarak kaybettik. Bunun en büyük sorumlusu benim.

Her oyuncuma çok güveniyorum. Bunun çok üstünde oyunlar oynayacaklarını biliyorum. Bugün bizim için kötü bir gündü. Oyuncularımıza güveniyoruz, onlarla çok daha iyi şeyler yapacağımızı biliyoruz. Hedefimiz yine şampiyon olmak, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanmak. Bu oyun, bize bundan sonraki maçlar için yetmezdi.

Hakemlerle ilgili olarak Şampiyonlar Ligi'nde de benzer şeyler yaşadık. O yüzden genel olarak hakem yönetimlerinden memnun ve mutlu değiliz. Nedenini bilmiyoruz ama genel olarak kötü performanslara denk geldik. Premier Lig hakeminden daha fazlasını bekliyorsunuz ama formda bir hakem değildi.

Maçtan sonra yaşananlar için özür dilemek istiyorum. Maç sonundaki görüntüler hoş değildi. Burada bizim de hatalarımız oldu. Rakibimizin de hataları oldu. Harasin maç sonunda soyunma odasına geldi benden özür diledi. Ben de ona sarıldım, tebrik ettim. Maç sonundaki o karışıklık bize yakışmadı. Orada dördüncü hakem görevini yapsaydı, bunların hiçbiri olmayacaktı ama görevini yapmadı."