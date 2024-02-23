UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 play-off turu rövanş maçında deplasmanda Sparta Prag'a 4-1 yenildi ve kupadan elendi.

Çekya basını ise Sparta Prag'ın zaferini manşetlerine taşıdı.

Geniş yankı bulan galibiyette atılan başlıklar şu şekilde;

TN CZ: Letna'da muhteşem bir gece. Sparta, Galatasaray'ı devirdi

iSport: İntikam, duygusal bir şekilde sona erdi

Idnes: Maçın ardından kung fu ve özür

Sport Aktualne: Sparta Prag, Türklere gerçek futbol cehennemini gösterdi

İtalya'dan La Gazzetta dello Sport ise "Galatasaray dengesiz bir son oynadığı maçta Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu. İstanbul'da da iyi bir maç çıkaran Preciado bu müsabakanın da yıldızıydı" ifadelerini kullandı.

İngiliz basınından Daily Mail de maç sonu çıkan kavgaya vurgu yaptı. Haberde "Sparta Prag'ın ilk maçta aldığı 3-2'lik yenilginin ardından Türk devini evinde 4-1 yenerek toplamda 6-4 öne geçmesinin ardından oyuncular ve personel sahada büyük bir arbede yaşadı." denildi.