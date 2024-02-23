Adana Demirspor'da Balotelli gelişmesi

Süper Lig'de Adana Demirspor'un Alanyaspor ile karşılaştığı maçta İtalyan golcü Mario Balotelli, sakatlanmış ve maça devam edememişti.

33 yaşındaki golcü oyuncudan taraftarı sevindiren haber geldi.

TRABZONSPOR MAÇINDA HAZIR OLACAK

Mario Balotelli, Adana Demirspor'un pazar günü oynayacağı Trabzonspor maçında hazır olacak.

Ayrıca oyuncunun, antrenmanlarda oldukça istekli olduğu ve formunun yükseldiği aktarıldı.

Diğer taraftan Balotelli'nin Trabzonspor maçında ilk 11'de başlama ihtimalinin arttığı belirtildi.