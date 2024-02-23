Bonucci Fenerbahçe'de hayal kırıklığına uğradı. Takım aramaya başladı

Union Berlin ile sözleşmesini fesh eden ve Fenerbahçe'ye transfer olan Leonardo Bonucci, hayal kırıklığı yaşıyor.

Fenerbahçe'de sürekli oynayıp EURO 2024'ü hedefleyen Bonucci, son 5 haftada 2 maçta 12 dakika forma şansı bulabildi.

En uzun 10 dakika Rize deplasmanında forma giyen tecrübeli stoper, geldiği zaman üst üste 2 maçta 90 dakika oynamasına rağmen son 5 haftada aldığı süre keyfini kaçırdı.

EURO 2024 UMUDU KALMADI

Oyuncunun İtalya ile EURO 2024 hayalleri suya düşerken, turnuvaya katılma umudu ise kalmadı.

Bonucci'nin ABD'den ve İtalya'dan takım aramaya başladığı iddia edildi.