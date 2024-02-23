Bonucci Fenerbahçe'de hayal kırıklığına uğradı. Takım aramaya başladı

Kaynak: Sabah
Bonucci Fenerbahçe'de hayal kırıklığına uğradı. Takım aramaya başladı
Devre arası transfer döneminde takıma katılan ve EURO 2024'te oynamak için Fenerbahçe'yi seçen Leonardo Bonucci, büyük hayal kırıklığına uğradı.

Union Berlin ile sözleşmesini fesh eden ve Fenerbahçe'ye transfer olan Leonardo Bonucci, hayal kırıklığı yaşıyor.

Fenerbahçe'de sürekli oynayıp EURO 2024'ü hedefleyen Bonucci, son 5 haftada 2 maçta 12 dakika forma şansı bulabildi.

En uzun 10 dakika Rize deplasmanında forma giyen tecrübeli stoper, geldiği zaman üst üste 2 maçta 90 dakika oynamasına rağmen son 5 haftada aldığı süre keyfini kaçırdı.

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EURO 2024 UMUDU KALMADI
Oyuncunun İtalya ile EURO 2024 hayalleri suya düşerken, turnuvaya katılma umudu ise kalmadı.

Bonucci'nin ABD'den ve İtalya'dan takım aramaya başladığı iddia edildi.

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