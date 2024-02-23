Galatasaray'ın Prag'a elenmesi sonrası ülke puanında son durum

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu play-off turunda Sparta Prag'a elendi ve kupaya veda etti. Bu gelişme sonrası ülke puanında son durum nedir? İşte tüm detaylar...