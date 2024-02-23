Galatasaray'ın Prag'a elenmesi sonrası ülke puanında son durum

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Sparta Prag'a elenmesi sonrası Türkiye'nin ülke sıralamasındaki son durumu belli oldu.
İşte UEFA ülke puanında son durum;
22- Güney Kıbrıs: 22.100
21- Hırvatistan: 25.025
20- Polonya: 25.375
19- Sırbistan: 27.775
18- Ukrayna: 28.000
17- Yunanistan: 28.725
16- İsrail: 30.375
15- Norveç: 31.125
14- Danimarka: 31.450
13- Avusturya: 32.400
12- İsçivre: 32.575
11- Çekya: 35.300
10- İskoçya: 35.850
9- TÜRKİYE: 37.600
8- Belçika: 46.800
7- Portekiz: 55.149
6- Hollanda: 61.100
5- Fransa: 63.831
4- Almanya: 81.767
3- İtalya: 84.855
2- İspanya: 86.614
1- İngiltere: 100.803
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