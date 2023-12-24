Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi öncesi flaş karar

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kurmaylarıyla yaptığı toplantı sonrası aldığı derbi kararını futbolculanına da aktardı.

Sarı kırmızılı oyuncularla toplantı yaptığı belirtilen Buruk, Fenerbahçe karşısında nasıl oynamaları gerektiğini madde madde anlattı.

Buruk, sahaya galibiyet için çıkacaklarını belirterek baskılı bir oyun istedi. Geçen sezon Kadıköy'deki karşılaşmayı örnek gösteren sarı kırmızılı takımın oyuncusu, orta sahada top kontrolünün kendilerinde olması gerektiğini vurguladı.

Savunmanın arkasına uzun toplar atılmasını isteyen Buruk, Icardi'nin boşalttığı alanlara Kerem'in girmesini istedi.

Okan Buruk, alacakları galibiyetin çok önemli olduğunu de söyledi ve futbolcularına başka bir sonucu düşünmemelerini bildirdi.