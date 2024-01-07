Arda Güler ilk maçında takım arkadaşıyla tartıştı. Söylediği sözler yeniden gündem oldu

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Arda Güler ilk maçında takım arkadaşıyla tartıştı. Söylediği sözler yeniden gündem oldu
Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkan Arda Güler yaşanan bir frikik pozisyonunda takım arkadaşı Cabellos ile tartıştı.

İspanyol devi Real Madrid Kral Kupası son 32 turunda Aradina’ya konuk oldu. Sezon başında Fenerbahçe’den Real Madrid’e rekor bir bedelle imza atan milli futbolcumuz Arda Güler ilk kez Eflatun Beyazlı formayı giydi.

59 DAKİKA SAHADA KALDI
El Montecillo Stadyumu’nda oynanan maçta Real Madrid rakibini 3-1 mağlup etti. Arda Güler ise ilk 11’de başladığı maçta 59 dakika sahada kaldı.

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HAYRAN BIRAKTI
18 yaşındaki yıldız futbolcu gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bırakırken maç içerisindeki bir olay ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

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CABELLOS İLE TARTIŞTI
Mücadelenin 17. Dakikasında ceza sahasının hemen dışından bir serbest vuruş kazanan Real Madrid’de Arda Güler topu eline aldı. Takım arkadaşı Caballos’un yanına gelip kullanmak istediğini söylemesi üzerine kimin vuracağına dair tartışan ikilide kazanan Arda Güler oldu.

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DİREKTE PATLADI
Arda Güler’in frikikten vurduğu sert şutu sol kale direğine çarparak dışarı çıktı.

"SEN Mİ VURACAKSIN AĞABEY"
Yaşanan bu olay sonrası Arda Güler’in Fenerbahçe forması giydiği zamanda Serdar Dursun ile girdiği diyalog yeniden gündem oldu.

Fenerbahçe’nin Hatayspor ile oynadığı maçta yine ceza sahasının hemen dışından bir serbest vuruş kazanılmış ve frikiği kullanmak isteyen Arda Güler Serdar Dursun’a “sen mi vuracaksın ağabey” demişti.

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