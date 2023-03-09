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Fenerbahçe'nin Sevilla 11'i belli oldu. Jesus'tan flaş karar

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe'de ilk 11 belli oldu

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 06:48
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Fenerbahçe İspanya'da kritik sınavda

Fenerbahçe'nin Sevilla 11'i belli oldu. Jesus'tan flaş karar
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Fenerbahçe, bu akşam UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımıyla karşı karşıya gelecek.

Saat 23.00'te başlayacak maçı Fransız hakem François Letexier yönetecek.

Teknik direktör Jorge Jesus'un takımını şu 11'le sahaya sürmesi bekleniyor:

Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, İrfan, Arao, Crespo, Rossi, Valencia, Batshuayi.

Sevilla'nın muhtemel 11'i ise şöyle:

Bono, Nianzou, Gudelj, Telles, Navas, Fernando, Rakitic, Acuna, Oliver, Ocampos, En Nesyri.

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