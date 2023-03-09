Fenerbahçe'nin Sevilla 11'i belli oldu. Jesus'tan flaş karar

Fenerbahçe, bu akşam UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımıyla karşı karşıya gelecek.
Saat 23.00'te başlayacak maçı Fransız hakem François Letexier yönetecek.
Teknik direktör Jorge Jesus'un takımını şu 11'le sahaya sürmesi bekleniyor:
Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, İrfan, Arao, Crespo, Rossi, Valencia, Batshuayi.
Sevilla'nın muhtemel 11'i ise şöyle:
Bono, Nianzou, Gudelj, Telles, Navas, Fernando, Rakitic, Acuna, Oliver, Ocampos, En Nesyri.
İLGİLİ HABERLER