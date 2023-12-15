Öksürüğü 3 haftadır sürenler dikkat

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ersoy Özdem
Öksürüğü 3 haftadır sürenler dikkat
Özellikle Pandemiden sonra uzun dönemli öksürük şikâyetleri artınca uzmanlar uyardı. İşte ayrıntılar...

Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Ali Vefa Öztürk, birkaç yıldır uzun süreli öksürüklerin, çoğunlukla orta ileri Kovid-19 vakaları sonrasında gerçekleştiğini belirtti. Öztürk, bu yıl hafif geçen Kovid-19 vakaları, RSV virüsü, normal grip, domuz gribi ve diğer virüslerden kaynaklanan üst solunum yolu enfeksiyonlarının uzun süren öksürüklerle devam ettiğine dikkat çekti. Bu yıl çok fazla zatürre vakası olduğunu belirten Dr. Öztürk şunları söyledi:

"Bronş duyarlılığı uzun süren öksürük terimi, 3 haftayı geçenler için kullanılıyor. Bu seneki öksürükler de en az bir ay sürmekte ve tedavi edilmezse devam etmekte. En sık görülen öksürük sebebi, bronş aşırı duyarlılığı. Bronş aşırı duyarlılığı, bronşların ve akciğerin, toz, efor, konuşma, kokular, polenler, çamaşır suyu gibi kimyasallara ve hava kirliliğine verdiği aşırı tepkilerle ayırt edilmiş bir hastalıktır.

Uzun süren öksürüklerin ikinci ana nedeni ise akut sinüzitler. Geçmeyen öksürüğün en büyük nedenlerinden bir diğeri, zatürre. Zatürrede inatçı ve uzun süren ateş olabilir. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, ciddi halsizlik, eklem ağrıları, hırıltı ve solunum gibi bulgular eşlik eder. Özellikle ileri yaş ve ek hastalığı olanlar için hastanede tedavi gerektirir. Ama bu sene bazı zatürreler ateşsiz ve kuru öksürükle ortaya çıkıyor.”

İlgili Haberler
Ölüm günde ne kadar yürünürse gecikir
İki yüz milyon yıldır biliniyor şifa dağıtıyor
Baklava yiyince vücutta nelere yol açar
İlaçları susuz kullanınca neler olur
Son Haberler
Kırmızı bültenle aranan iki şahıs İstanbul’da yakalandı Gündem
Kırmızı bültenle aranan iki şahıs İstanbul’da yakalandı
Kopya Instagram hesabıyla büyük vurgun. 4 bin kişiyi mağdur ettiler Gündem
Kopya Instagram hesabıyla büyük vurgun. 4 bin kişiyi mağdur ettiler
15 Aralık Cuma TV yayın akışında ne var? 15 Aralık Cuma bugün hangi diziler var? Magazin
15 Aralık Cuma TV yayın akışında ne var? 15 Aralık Cuma bugün hangi diziler var?
İstanbul’da ekmek fiyatına flaş ayar geldi. Karar İTO meclisinden çıktı Ekonomi
İstanbul’da ekmek fiyatına flaş ayar geldi. Karar İTO meclisinden çıktı
İsrail ordusu okulu bombaladı: 5 ölü Dünya
İsrail ordusu okulu bombaladı: 5 ölü
Ergenekon’dan sonra yeni hayali düşman: Teğmenler cuntası Gündem
Ergenekon’dan sonra yeni hayali düşman: Teğmenler cuntası
Unuttuğu anahtar yüzünden canından oluyordu Gündem
Unuttuğu anahtar yüzünden canından oluyordu