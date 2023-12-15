Öksürüğü 3 haftadır sürenler dikkat

Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Ali Vefa Öztürk, birkaç yıldır uzun süreli öksürüklerin, çoğunlukla orta ileri Kovid-19 vakaları sonrasında gerçekleştiğini belirtti. Öztürk, bu yıl hafif geçen Kovid-19 vakaları, RSV virüsü, normal grip, domuz gribi ve diğer virüslerden kaynaklanan üst solunum yolu enfeksiyonlarının uzun süren öksürüklerle devam ettiğine dikkat çekti. Bu yıl çok fazla zatürre vakası olduğunu belirten Dr. Öztürk şunları söyledi:

"Bronş duyarlılığı uzun süren öksürük terimi, 3 haftayı geçenler için kullanılıyor. Bu seneki öksürükler de en az bir ay sürmekte ve tedavi edilmezse devam etmekte. En sık görülen öksürük sebebi, bronş aşırı duyarlılığı. Bronş aşırı duyarlılığı, bronşların ve akciğerin, toz, efor, konuşma, kokular, polenler, çamaşır suyu gibi kimyasallara ve hava kirliliğine verdiği aşırı tepkilerle ayırt edilmiş bir hastalıktır.

Uzun süren öksürüklerin ikinci ana nedeni ise akut sinüzitler. Geçmeyen öksürüğün en büyük nedenlerinden bir diğeri, zatürre. Zatürrede inatçı ve uzun süren ateş olabilir. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, ciddi halsizlik, eklem ağrıları, hırıltı ve solunum gibi bulgular eşlik eder. Özellikle ileri yaş ve ek hastalığı olanlar için hastanede tedavi gerektirir. Ama bu sene bazı zatürreler ateşsiz ve kuru öksürükle ortaya çıkıyor.”