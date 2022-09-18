﻿Okul hayatına adım atarken...

Herkese merhaba değerli okurlarım,

2022-2023 eğitim öğretim yılı kısa süre önce başladı.

Ülke genelinde yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yaptı.

19 milyon öğrencinin içindeki okulla yeni tanışan veli ve minikleri tatlı telaş sardı .

Peki okula uyum nedir? Okula uyum aşamalarında nelere dikkat edilmeli? Okula uyumu etkileyen faktörler, çocuğu okula yeni başlayacak ailelere yönelik önerileri, konunun uzmanı Klinik Psikolog Melis Avcı ile konuştum. Avcı 'nın anlattıklarını sizlerle paylaşıyorum:

Okula uyum; Çocuğun okula ve eğitim faaliyetlerine katılımı, ailenin beklentileri, çocuğun bilişsel ve sosyal özellikleri, aile ile okul arasındaki uyum derecesi ve okul tarafından sağlanan desteğin bir arada oluşturduğu ahenktir. Çocuğun becerileri ve öğrenim ortamlarının gereksinimleri arasındaki eğitim uyumunu en üst düzeyde çıkarmak için gerekli uyarlamalar şeklinde de tanımlanabilir. Herhangi bir çocuk için yeni ve yabancı bir ortama, kişilere ve öğrenme yaşantılarına uyum, çocuğun kendisini o ortama uyarlamasını gerektirir.

Okula uyum, zaman zaman hem çocuk, hem aile, hem toplum, hem de okul için karmaşık bir süreç olabilir. Çünkü, okula yeni başlayan çocuklar ve aileleri için okula uyum, fiziksel, duygusal, sosyal ve akademik ortamlarla ilgili bir dizi yeni deneyime ve beklentiye uyum sağlamayı ve yeni bir kimlik ve sosyal statü kazanmayı içerir.

Okula uyumu etkileyen faktörler:

Çocuk ile ilgili faktörler , Okul ile ilgili faktörler ve Ev/aile ile ilgili faktörler olabilmektedir. Öğretmenler okula uyum sürecinde çocuğun cinsiyetine değil, bireysel farklılıklarına odaklanmalıdır. Öğretmenler çocuğun yaşı ve gelişimsel düzeyine uygun beklentilerde bulunmalıdır, çocuğun hazır bulunuşluğuna göre gelişimlerini destekleyerek okula uyum sürecini kolaylaştırmalıdır. Öğretmenler olumsuz davranışların nedenlerine odaklanarak, aile ile işbirliği halinde olumlu davranışlar kazandırmaya yönelik bir tutum izlemelidir.

Çocukların okulda yaşadığı etkileşimler ve deneyimler akademik başarıları yanında, sonraki psiko-sosyal uyumları üzerinde kalıcı bir etkiye sahiptir. Bu sebeple çocuğun okulu kabul süreci önemlidir. Ebeveynlerin okula uyum sürecine katılımları ve rolleri belirlenmelidir. Anne ve çocuk arasındaki kurulan olumlu ilişkiler ve güvenli bağlanma çok önemlidir. Güvenli bağlanan çocuklar, etrafı rahatça keşfederler. Anneden ayrıldıklarında rahat davranabilir, ya da annenin yokluğuna ağlayabilirler. Anneye, bir yabancıdan daha yakın davranırlar. Anne geri döndüğünde, ona dokunmaya çalışırlar ve ağlamaları anında durur.

Çocuğu okula yeni başlayacak ailelere öneriler

- Aile bireyleri tarafından evde bir öğrenme ortamı oluşturmak,

- Okulun aile katılım programlarını özenle takip etmek,

- Çocukların gelişim dönemleri ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak,

- Okula hazırlığın sadece bilişsel gelişimden ibaret olmadığına inanarak, tüm gelişim alanlarını eşit şekilde desteklemek,

- Çocuklara erken eğitim deneyimleri sağlamak,

- Öğrenmeye teşvik etmek,

- Çocuklarını hiçbir konuda başka çocuklarla kıyaslamamak,

- Eğitim kurumlarının öneminin farkında olmak,

- İlkokula başlamadan önce görme yetisinin yeterliliğini tespit etmek için göz muayenesi yaptırmak,

- Çocuklara hikaye okumak/anlatmak,

- Çocukların kitap ve diğer öğrenme materyallerine rahat ulaşabilmelerini sağlamak,

- Okul ile işbirliği içinde olma

- En önemlisi ise çocukları ile kaliteli zaman geçirmektir.

Yeni eğitim öğretim yılında öğretmen, veli, öğrencilerimize kolaylıklar diliyorum. Eğitimde emeği geçen herkese şimdiden sonsuz teşekkürler.

Sağlıcakla kalınız. İyi pazarlar.