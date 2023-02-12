Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer eğitim öğretime ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer ikinci dönemin ne zaman başlayacağına ilişkin tarih verdi. Peki, okullar ne zaman açılacak? Okullarda ikinci dönem ne zaman başlıyor?

Kahramanmaraş ve çevre 10 ilde yaşanan deprem felaketinin ardından ilk, orta ve liselerde eğitime süresi ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bugün yaptığı açıklamada okullarda ikinci dönemin ne zaman başlayacağını duyurdu. Peki, okullarda ikinci dönem ne zaman başlıyor?

OKULLARDA İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer eğitim öğretime ilişkin açıklamalarında,

"Özel eğitim kurumlarımızla gerekli görüşmeler yaptık. Bugünden itibaren yüzde 3'lük kapasiteyi yüzde 10'a çıkarıyoruz ve yüzde 7'lik kapasiteyi 10 ilden gelen öğrencilerimiz için kullanacağız’’ dedi.

Bakan Özer, ‘’20 Şubat tarihi itibarıyla 71 ilde eğitim öğretim başlayacak. Bir daha uzatma olmayacak.

10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 10 ilde ikili eğitime geçilecek.

10 ilde ikinci dönem devam şartı aramıyoruz.

Özel öğretim kurumları kapasitelerinin yüzde 3'ü kadar şehit ve gazi yakınlarına tam burslu olarak öğrencileri yararlandırma imkanına sahipler.

Yüzde 3'lük kapasiteyi yüzde 10'a çıkartıyoruz. Bu yüzde 7'yi sadece 10 ilden gelen öğrenciler için kullanacağız’’ açıklamalarında bulundu.