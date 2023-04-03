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İran'dan İsrail'e açık tehdit. Karşılık verilecek

İsrail'in Şam'daki İran hedeflerine düzenlediği saldırılar sonrası Tahran yönetiminden sert tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "Şam saldırısında ölen askerler için İsrail'e karşılık verilecek." ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 00:44
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Ölen askerler için İrandan İsraile karşılık verilecek tehtidi

İran'dan İsrail'e açık tehdit. Karşılık verilecek
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(AA) İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 askerin, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırıda öldürülmesine tepki göstererek ülkesinin "uygun zaman ve yerde karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu" belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığının resmi sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Kenani, İsrail'in 31 Mart gecesi düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı askerlere ilişkin açıklamada bulundu.

Kenani, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını devam ettirmesini, bu ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak değerlendirerek, bunun uluslararası hukukun ihlali olduğunu ifade etti.

Hayatını kaybeden "yüksek rütbeli bu askerlerin kanının boşa gitmediği" söyleyen Kenani, "İran bu tür saldırı ve canice eylemlerin siyasi ve hukuki takibinin yanı sıra sahte İsrail rejiminin devlet terörüne uygun zaman ve yerde karşılık verme hakkını saklı tutar." ifadelerini kullandı.

DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSUNDAN TEPKİ

Diğer yandan, İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam kırsalına cuma günü düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, İsrail saldırılarına karşılık verileceği belirtilerek, "Şüphesiz işgalci ve katil Siyonist rejimin bu cinayetleri, karşılıksız kalmayacak. Bu saldırılarda hayatını kaybeden Mikdad Mehkani ve Milad Haydari'nin ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde, rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının desteklediği terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

Esed rejimi, 31 Mart'ta Şam'daki bazı noktaların İsrail tarafından hedef alındığını açıklamıştı.

Saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Binbaşı Milad Haydari ile Yüzbaşı Mikdad Mehkani'nin yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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