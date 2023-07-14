Ölen Menzil şeyhinin hastanedeki odası ortaya çıktı

Menzil Tarikatı'nın lideri Abdülbaki Elhüseyni'nin ölümünün ardından kendisine yaptırdığı EMSEY Hastanesindeki görüntüleri ortaya çıktı. 'Şeyhin' tedavi gördüğü oda ve doktorların bile takke takıyor olması tepki topladı.

Ölen Menzil şeyhinin hastanedeki odası ortaya çıktı

Editör: Ersoy ÖZDEM

Menzil cemaatinin bir süredir hastanede tedavi gören 74 yaşındaki 'şeyh'i Abdülbaki Erol, 12 Temmuz tarihinde hayatını kaybetti.

Erol'un ölümü, cemaate yakın sosyal medya hesapları tarafından duyurulurken başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devletin pek çok kademesinde 'ayrıcalığa' sahip olan Menzil Tarikatı'nın liderinin kendi hastanesindeki görüntüleri ortaya çıktı.

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Gazeteci ve yazar Fatih Ergin sosyal medya hesabından Menzil tarikatının tedavi gördüğü EMSEY Hastanesindeki odasından bir görüntü paylaştı ve şu notu düştü:

Ölen Menzil Şeyhi Abdülbaki Erol'un, tedavi gördüğü EMSEY Hastanesindeki odası...

Müritlerine cennet garantisi verip kendilerine bu dünyada cennet düzeni kuruyorlar...

Peşlerinden gidenler de, cenneti garantilediğine inanıp Allah ile aldatanların kölesi oluyor...

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Yine aynı hastanede Menzil şeyhi Abdülbaki Elhüseyni'nin 2019 yılında çekilmiş bazı görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde Menzil Tarikatı’nın şeyhi İstanbul Pendik’te yaptırdığı özel hastaneyi geziyor. Bu sırada doktorların takke taktığı ve Abdülbaki Elhüseyni karşısında el pençe divan durduğu görülüyor. Görüntülerde doktorların şeyhe 'evliya veya alim mertebesinde yer alan kişi' "Gavsım" diye hitap ettiği duyuluyor.

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'EMSEY'İN 'EMRET SEYDAM' ANLAMINA GELDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Emsey Hastanesi'nin açılımının "Emret Seydam" anlamına geldiği iddia ediliyor. Seyda kelimesi Menzil şeyhlerine yönelik kullanılan bir hitap şekli olarak tanımlanıyor.

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