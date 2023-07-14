Menzil'in ölen şeyhinin çocuklarına tövbe yetkisi verildi. Önceden alınan tövbe ve zikirler iptal edildi

Menzil Tarikatı’nın şeyhinin ölümü sonrası cemaatin bölündüğü ortaya çıktı. Alınan karar ile cemaatte tövbe yetkisi ölen şeyhin 3 çocuğuna bölündü. Ayrıca önceden alınan tövbe ve zikirler iptal edildi.

Menzil'in ölen şeyhinin çocuklarına tövbe yetkisi verildi. Önceden alınan tövbe ve zikirler iptal edildi

İstanbul’da özel bir hastanede ölen Menzil cemaatinin ‘şeyh’i Abdülbaki Erol, Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyünde toprağa verildi. Cenaze törenine Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, STK temsilcileri ile binlerce kişi katıldı.

Menzil’deki cenaze töreninin ardından köy merkezinde açıklama yapan Erol’un büyük oğlu Muhammed Mübarek, cemaatin 3’e bölündüğüne işaret etti.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre, Mübarek yaptığı konuşmada, “tövbe yetkisi”nin üç oğluna verildiğini, üç ismin köydeki üç ayrı camide “irşat” faaliyetlerini sürdüreceğini söyledi. Bu açıklamasıyla cemaatin üçe bölündüğüne işaret eden Muhammed Mübarek, bugüne kadar “verilen tövbelerin ve zikirlerin iptal edildiğini” ve “tümünün yenilenmesi gerektiğini” dile getirdi. İsteyen cemaat üyesinin istediği camiye bağlanacağını ifade eden Mübarak, cemaate “Üç ismin arkasından konuşmayın, fitneye alet olmayın” şeklinde bir uyarıda da bulundu. Konuşmanın ardından Abdülbaki Erol’un üç oğlu, ayrı ayrı camilere gitti. Erol’un oğulları Muhammed Fettah, Muhammed Saki ve Muhammed Mübarek, camilerine gelen binlerce kişiye uzattıkları ipleri tutturarak “tövbe ettirme” seansı gerçekleştirdi.

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