AKP'li Başakşehir Belediyesi'nin arazi oyununu Sayıştay yakaladı

Sayıştay denetçileri, olimpiyat arazisinin “peşkeş, arsa yağması” iddialarına konu olacak şekilde AKP’li Başakşehir Belediyesi’ne devri ile ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. Raporda, devir için hazırlanan protokol ve uygulama planında hukuki sorunlar bulunduğuna dikkat çekildi. Belediye’nin 300 bin metrekare alanı aldıktan sonra 30 bin metrekare alana daha hukuk dışı bir şekilde el koyduğu belirlendi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imar yetkisinin ilçe belediyesine devredilmesi eleştirildi.

Birgün Gazetesi’nden Nurcan Gökdemir’in haberine göre, Sayıştay’ın İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’na ilişkin 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda yer alan tespitlere göre, hukuki sorunların sürmesine karşın kamulaştırma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İmar planlarında olimpiyat tesisleri için ayrılan ancak mülkiyeti özel şahıslarda olan 529 bin 620 metrekare büyüklüğünde bin 701 parsel bulunduğu belirtilen raporda, bunun 300 bin metrekarelik bölümünün mülkiyetinin Başakşehir Belediyesi’ne devredilmesine karar verildiği hatırlatıldı.

Devir protokolünde amacın, Olimpiyat Parkı alanında Spor Genel Müdürlüğü’ne tahsisli olmayan küçük parsellerin bulunmasının parselin bir bütün olarak ve etkin bir şekilde kullanıma engel oluşturması olarak açıklandığı belirtildi.

Protokolün amacı arazinin bütünlüğünü sağlamak ve sporcunun yetersiz tesis ihtiyacını karşılamak iken parselin bir bölümünün bölünerek satılmasının kamulaştırmanın gerekçesini etkileyebilecek bir sorun olarak görüldüğü belirtildi.

BÜYÜKŞEHİR'DE KALMALIYDI

Ayrıca, “Olimpiyat Parkı alanında kalan tüm mülkiyetlere ilişkin ihtilafların Belediye tarafından giderilmesi” olarak ifade edilen yetki devri de raporda yer aldı. 3796 sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu Arsa Tahsisi başlıklı 9'uncu maddesinin son fıkrasında “Bu arazinin imarı ile ilgili işlemler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca sonuçlandırılır” denildiği belirtildi. Dolayısıyla protokolde imar işlemleri ile ilgili Başakşehir Belediyesi'nin yetkilendirilmesinin kanuna aykırı olduğu vurgulandı.

30 BİN METREKARE PEŞKEŞ DAHA

Denetimde, adliye, okul, park alanı gibi düzenleme ortaklık payı gereği ayrılması gereken alanların da Hazine’ye ait parselden karşılandığı, dolayısıyla yaklaşık 30 bin metrekare arazinin de olimpiyat arazisinden Düzenleme Ortaklık Payı olarak ayrıldığı belirlendi. Ancak protokolün belediyeye böyle bir genişletici hak tanımadığı belirtildi.

GELİRİ AMACINA UYGUN KULLANMIYOR

Sayıştay raporunda, Protokolde ve Uygulama İmar Planı’ndaki hukuki sorunların çözümü için, Başakşehir Belediyesi’ne devredilen alan ile ilgili hukuki eksikliklerin giderilmesi istendi.

Ayrıca, kamulaştırma işlemlerinin doğası gereği uzun sürmesi nedeniyle Başakşehir Belediyesi tarafından satışa konu olan alanlardan elde edilen gelirin öncelikle kamulaştırma işlemlerinde kullanılması için girişimlerde bulunulmasını da önerildi.