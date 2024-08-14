Olimpiyat yan gel yat

Fenerbahçe sadece futbol kulübü değildir.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Türkiye'den 30 kulüp sporcu gönderdi.

Fenerbahçe, 27 sporcu ile olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen kulüp oldu.

Öncelikle olimpiyat oyunlarına katılan, madalya alan ya da alamayan tüm sporcularımızı ve Fenerbahçe yönetimini yürekten kutluyorum.

Ancak tüm spor dallarındaki başarısızlıkları da sorgulamak zorundayız.

Temel sorun şudur:

Federasyon başkanları kariyerlerine ve liyakat sahibi olup olmadıklarına bakılmadan saray tarafından siyaseten atanmaktadır.

Olumsuz bir örnek:

NBA’de gururumuz olan Hido yani Hidayet Türkoğlu 16 Kasım 2015’te Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su oldu.

16 Mart 2016'da Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı olarak atandı.

26 Ekim 2016’da Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçtirildi.

O günden sonra gerek erkek, gerek kadın basketbol takımlarının başarısı görülemedi.

Görülen o ki asli görevi Erdoğan’la basketbol oynayıp onu eğlendirmekmiş.

Hido döneminde ise ne kadın ne erkek A millî takımlarımız başarılı olabildiler.

‘12 Dev Adam’ yerine Hido saraydaki basketbol maçları ile haber oldu.

Olumlu bir örnek:

1992-2015 yılları arasında 6 dönem Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Turgay Demirel döneminde Türk basketbolu altın çağını yaşadı.

2001 Avrupa Basketbol Şampiyonasında 2’nci,

2006 FIBA Dünya Şampiyonası'nda 6’ncı.

2010 FIBA Dünya Kupası'ndaki 2’ncilik kazanan 12 Dev Adam efsane oldu.

Türkiye A Millî Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 7. sıraya yükseldi.

2005 yılından itibaren tüm Avrupa Şampiyonası finallerinde yer alan A Millî Kadın Basketbol Takımı,

2011 yılında kazandığı Avrupa 2’nciliği,

2012 Londra Olimpiyatları'nda 5’inciliği,

2013 Avrupa Şampiyonası'nda ise 3’üncü olarak bronz madalya kazandı.

A Millî Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 21. sıradan 13. sıraya yükseldi.

Demirel döneminde; 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası, 2014 FIBA Kadınlar Dünya Basketbol Şampiyonası, 2012 Euroleague Kadın 8'li Finali, 2012 Türk Hava Yolları Euroleague 4'lü Finali, 2005 Avrupa Kadınlar Şampiyonası ve 2001 Avrupa Erkekler Şampiyonası Türkiye’de düzenlendi.

Demirel, 2006-2010 yılları arasında FIBA Asbaşkanı seçildi.

17 Mayıs 2014'te düzenlenen FIBA Avrupa Genel Kurulu’nda FIBA Avrupa Başkanlığı’na seçildi. Eylül 2023’te ikinci dönemini tamamlayıp onursal başkan oldu.

Avrupa kıymetini bildi.

Türkiye ise bilemedi.

Önerilerimi dinlemez ama yine de yazayım.

Haydi Erdoğan, kariyer ve liyakat sahibi Turgay Demirel’i Spor Bakanı yap.

Organizasyon yeteneği ve uluslararası deneyimi ile Türk sporu her branşta nasıl çağ atlar birlikte yaşayalım.

Değerli okurlarım,

Sporcu yetiştirme 7-8 yaşlarında başlar.

Eğer okul sporlarına önem versek, eğer Beden Eğitimi derslerini haftada 4-5 saate çıkarsak,

Eğer okul spor takımları ile kulüp spor takımlarını eşleştirsek,

Eğer Fenerbahçe’mizin yaptığı başarıyı tüm spor kulüplerimizin yapmasını sağlasak,

Eğer ilkokuldan üniversiteye kadar spor okulları açsak,

Eğer federasyon başkanlarını siyaseten atamasak,

Eğer her belediye profesyonel futbolu değil, güreş, yüzme, eskrim, tenis, okçuluk, hentbol, voleybol ve basketbol gibi spor dallarında iddialı spor okulları açsa inanın Türkiye, 4 yıl sonra değil ama 8 yıl sonra olimpiyatlarda altın madalya toplamaya başlar.

Spor Bakanı sarayın memuru olursa bunlar asla başarılamaz.

Unutulmasın ki spor sadece futbol değildir.