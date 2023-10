Olimpiyat'ta pandomim! Turgay Beşyıldız yazdı

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Süper Lig'de, son hafta maçlarını galip kapayan her iki takımın bugünkü karşılaşmasında, sahadan gülen yüzlerle ayrılan taraf maalesef bu sefer olmadı.

Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıldönümünün de kutlandığı bugün de; Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki 90 dakika da, Bordo Mavili taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadılar.

Oyuna, bu sezon ilk kez ideal 11 ile başlamak üzere olan Trabzonspor'da, Trezeguet ısınırken yine sakatlığı nüksedince, ideal 11 yine gerçekleşmedi. Mısırlı oyuncunun yerine Yunanlı Fountas oyuna başladı.

Karadeniz ekibi maça hızlı başladı. İlk 15 dakikada Onuachu ve Visca ile Karagümrük takımına sonuç getirmeyen gol şakası yaptı!

İlk 11' ine, 6 Türk oyuncuyla başlayan Trabzonspor'un maç kadrosunda, 6' da eksik vardı.

Ev sahibi Fatih Karagümrük'de ise; Dituro, Mendes, Lasagna ve Paoletti sakatlıkları devam eden futbolculardı.

*

İstanbul'da, F. Karagümrük lig de Trabzonspor ile oynadığı son maçı 4-1 kazanmıştı.

Oyunun üçte birlik ilk bölümü bittiğinde, konuk ekipten B. Mendy'in yan direkte patlayan plasesi, ev sahibinin sol yanağına bir öpücük oldu.

Bu dakikalarda oyunun temposu düştü. İlk yarı bitmeden, Kırmızı Siyahlıların ender bir ataklarında attıkları gol, ofsayt gerekçesiyle sayılmayınca sevinçleri başlamadan bitti.

Onuachu'nun, aşırtma vuruşu üstten az farkla auta gidince, her iki ekipte soyunma odasına sessiz sedasız gitti.

Tribün kapasitesi fazla olan stadyum da büyük de boşluklar olunca, bu maç izleyenlere keyif verdi diyemem.

Demek ki neymiş? Futbol, seyircisiz tatsız, tuzsuz yemek gibi!

İkinci yarının ilk 15 dakikası pandomin tarzındaydı! Sessiz, sedasız. Al gülüm, ver gülüm ile geçti.

*

Karşılaşmanın son bölümünde; ev sahibinden Güven, konuk ekipten sonradan oyuna giren Bardhi'nin kaçırdıkları, çok ender gol pozisyonlardan ikisiydi!

Orta hakem Ali Şansalan, belki de bu sezon en stretsiz rahat maçlarından birini yönetti.

Sezon başından beri attığı gollerin 6'sını duran toptan bulan Trabzonspor, son 10 dakikaya girildiğinde Onuachu'nun kafasından bulduğu golün, faul gerekçesiyle iptal olmasına, doğru dürüst bile itiraz etmeyen Bordo Mavili oyuncular, bitiş düdüğüyle bana göre hak ettiklerini aldı.

Her iki takımın teknik adamları Abdullah Avcı ve Alparslan Erdem'in, ikinci 45 dakika da yaptıkları değişiklerde, ekiplerine katkı vermeyip renk katmayınca, Olimpiyat'ta bu 90 dakika pandominle geçti.