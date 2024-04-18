Olympiakos'tan Fenerbahçe'ye büyük çalım

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Olympiakos'tan Fenerbahçe'ye büyük çalım
EuroLeague ekiplerinden Olympiakos'un, Fenerbahçe Beko forması giyen Tyler Dorsey ile el sıkıştığı iddia edildi.

Fenerbahçe Beko'nun büyük umutlarla kadrosuna kattığı, ancak beklenen performansı sergileyemeyen Tyler Dorsey için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre; yıldız basketbolcu Olympiakos ile her konuda anlaşma sağladı.

Sarı-Lacivertli ekiple 1 yıl daha sözleşme uzatma hakkı bulunan ABD'li oyuncunun ayrılmaya karar verdiği ve daha düşük maaş teklif eden Olympiakos'a imza atacağı belirtildi.

Zaman zaman iyi maçlar çıkaran, ancak genelde beklentilerin altında kalan Tyler Dorsey, bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 4 maça çıkan Tyler Dorsey 7.7 sayı, 2.2 ribaund ve 0.7 asist ortalaması tutturdu.

Dorsey, Euroleague'de forma giydiği 31 maçta ise 9.2 sayı, 1.6 ribaund, 1.3 asist, 0.2 top çalma ve 8.1 ortalama yakaladı.

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