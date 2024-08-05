Ömer Korkmaz Ali Koç, Konyaspor’da Fenerbahçe değil

Bir şeyi baştan yanlış planlarsanız, gerisi de yanlış gelir…

O nedenle, önce meseleyi doğru analiz etmek gerekir…

Konyaspor kulüp mü, futbol takımı mı?

Önce bunu bilmemizde yarar var…

Konyaspor futbol takımı değil, Konyaspor, spor kulübüdür…

Burada bir anlaşalım…

Yeni yasaya göre, Konyaspor Kulübü amatör branşlarda faaliyet göstermek zorunda değil…

Neden mi?

2022 yılında çıkartılan spor yasasına göre, dernekler statüsünden kaldırıldığı için…

Yeni yasaya göre kulüpler tüzüklerini ayarlamak zorundadır…

Konyaspor Kulübünün eski tüzüğü şöyle:

Madde 43:

Amatör Spor Şubeleri Kulüp, kuruluş amacına uygun olarak gençlerin ruhen, fikren ve bedenen eğitilmelerini temin ve sporcu olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla çeşitli branşlarda amatör şubeleri kurarak çalışmalar düzenler ve yürütür. Amatör spor şubelerinin bütçeleri yasa ve tüzük hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu şubelerin harcamaları kendilerine ayrılan bütçeden yapılır. Amatör spor şubelerinin çalışma ve yönetimlerinden, Yönetim Kurulunun amatör spor şubelerinin sorumlu üyesi, spor direktörü, genel kaptanları, teknik yöneticiler ve idareciler, yetkili ve sorumludur.

Yukarıda da ifade ettiğim gibi, kulüpler bünyelerinde amatör branşları, örnek verecek olursak; boks, güreş, basketbol, tekvando, halter gibi branşlarda faaliyet göstermek zorunda değil…

Kulübün mali durumu iyi olabilir, o zaman 60 branşta da faaliyet gösterebilir…

Fenerbahçe Kulübü bunun en güzel örneğidir…

Ali Koç gibi bir başkana sahip olan Fenerbahçe’de spor yapan gençler oldukça şanslı…

Türkiye, Paris Olimpiyatları’nda 102 sporcu ile temsil edilirken, bu 102 sporcunun 27’isi Fenerbahçe kulübünün sporcusudur…

Bu sporcuların içerisinde Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu sporcular da var…

Fenerbahçe kulübünün amatör branşlara ayırdığı bütçe, ligdeki birçok kulübün bütçesi ile hemen hemen eşit…

Şunu da ıskalamamak lazım; Konyaspor’daki amatör branşların gözden çıkarılma süreci Fatih Özgökçen ile başladı…

Tam olarak sokağa atılmadı, ama bütçeleri kısıldı, yürüyecek mecalleri kalmadı…

Boks branşından biliyorum…

Hilmi Kulluk döneminde “Adidas”ın ürünleri ile ringe çıkıyor, malzeme anlamında Fenerbahçe, Beşiktaş gibi kulüplerin sporcuları ile yarışıyorlardı…

Ne zaman ki, kulübü Avukat efendiye teslim ettiler, kulüp ekonomik olarak her geçen gün tükenmeye başladı…

Daha önce de yazdım; Ömer Korkmaz ve arkadaşları büyük bir “enkaz” devraldılar ve altından kalkmaya çalışıyorlar…

Özetlersem; Konyaspor’un önceliği amatör branşlar değil, amatör branşları tekrar kucaklayacak mali yapıya kavuşmaktır…

Amatör branşlar için ne yapılabilir?

10-15 branşa gerek yok, 4-5 olimpik branşta faaliyet gösterebilir…

Sponsorlarla bu işin altından kalkabilir…

Türkiye’nin en büyük organize sanayisine ve sanayicisine sahibiz…

Boksu bir gruba, tekvandoyu bir guruba, halteri bir gruba teslim edersiniz, Konyaspor lisansıyla yarıştırırsınız…

Toplamda bu branşların yıllık bütçesi 2 milyonu geçmez…

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı bu konuda önderlik edebilirler…

Basketbola gelince; yükü biraz ağır…

Hele hele Konyaspor Kulübünün içerisinde bulunduğu durumla Basketbol şubesini sırtlaması mümkün değil…

Bunun altyapısı ile birlikte, yarışmacı takımları da var…

Bu konuda hem Konyaspor yönetim kurulu, hem de Konyaspor Yüksek Divan Kurulu istişareler yapabilir, bu şehrin nimetlerinden kendi paylarına düşeni alanlardan oluşan spor sevdalısı insanları basketbola sponsor yapabilirler…

Bu insanların görevi sadece para vermek olmamalı, sorumluluğu da üstlenmeliler…

Tekrar ediyorum; Konyaspor yönetiminin önceliği amatör branşlar değil, kulübü içerisinde bulunduğu cendereden çıkarmak olmalı…

Yazımın başına dönersek; Konyaspor yönetimi, amatör branşlar noktasında gömleğin ilk düğmesini doğru mu ilikledi, yanlış mı ilikledi?

Belki şimdi değil, ama ilerleyen zamanlarda bunu görebiliriz.