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Oneplus Buds Ace özellikleri ortaya çıktı

OnePlus’ın yeni kulaklığı Buds Ace’in özellikleri belli oldu.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 14:09
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Oneplus Buds Ace kulaklığın özelliği açıklandı

Oneplus Buds Ace özellikleri ortaya çıktı
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, OnePlus Buds Ace tanıtım görselleri ile birlikte özellikleri de ortaya çıktı.

OnePlus Buds Ace, (kulaklık ve kutu birlikte toplamda) 36 saat pil ömrüne sahip olacak. Benzer tasarıma sahip Nord Buds ile kıyaslandığında 6 saat fazla kullanım süresi verecek. Buds Ace, çok daha gelişmiş hızlı şarj özelliğine de sahip olacak; 5 dakikalık şarjla 10 saat çalma süresi sunacak. Nord Buds’ta bu süre yarı yarıya düşüyor.

Buds Ace, çift çekirdekli gürültü azaltma çipi sayesinde aktif gürültü önleme (ANC) özelliğine sahip olacak. Buna ek olarak yeni OnePlus kulaklık, BassWave adında dinamik bas sistemine sahip olacak. Bluetooth 5.3 desteğiyle de gecikme süresinin 47ms’ye kadar düştüğü söyleniyor.

Nords Buds 2’ye benzer tasarımda olduğu görülen kulaklık, ter ve toz koruması sağlayan IP55 sertifikasına da sahip olacak.

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