Benzine zam geldi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da OPEC+ adı altında bir araya gelen petrol üreten ülkelerin bir bölümü bugünden geçerli olmak üzere günlük petrol üretimini 2 milyon varil düşürme kararı aldı. Bu karar doğrultusunda kısıtlamanın başlamasının arefe günü benzine 71 kuruş zam yapıldı.

Böylece benzin İstanbul’un Anadolu Yakası'nda 21.38, Avrupa Yakası'nda 21.37, Ankara'da 21.52 ve İzmir'de ise 21.53 TL'den satılıyor.

Son zammın pas geçtiği motorin ise İstanbul’un Anadolu Yakası'nda 26.40, Avrupa Yakası'nda 26.38, Ankara'da 26.51 ve İzmir'de ise 26.54 TL'den satılıyor.

"Zamla yatıp zamla kalkıyoruz" diyerek isyan eden bir sürücü "En büyük korkumuz OPEC'in aldığı günlük 2 milyon varil üretimi düşürme kararının bize seri zam olarak yansıması. Bütçedeki açığı kapatmak için hükümet şimdi akaryakıta haftada 3 gün zam yaparsa hiç şaşırmam. Çünkü bizi sağılacak inek gibi görüyor" diyerek zamların durdurulmasını istedi.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.