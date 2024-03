OPET Dünya Kadınlar Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret etti

Akaryakıt dağıtım sektörüne başta temizlik ve hijyen olmak üzere birçok alanda standart getiren OPET, son yıllarda toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik mesleki çalışmalarıyla öne çıkıyor.

Bu amaçla 2018 yılında Kadın Gücü Projesi’ni hayata geçiren ardından, Kasım 2023’de UN Women ile işbirliği “Eşitsek Fark Eder” Projesi’ni başlatan Opet, sektörde ‘kadın’a yer açtı.

Bu alandaki çalışmalarını hızla sürdüren OPET, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Anıtkabir’i ziyaret ederek ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e minnetlerini sundu. OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, OPET Genel Müdürü Özgür Kahramanzade, OPET çalışanları ve iş ortaklarından oluşan bir grup, Aslanlı Yol’dan yürüyüşe başlayarak Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu.

Öztürk “Cumhuriyetimizin kurucusu olarak, kadınların toplumda erkeklerle eşit haklara sahip olması için verdiğiniz mücadeleyi ve bu konudaki vizyonunuzu her zaman minnetle anıyor, “özgür, eşit ve adil” bir dünya hedefine doğru yürürken attığımız her adımda ülkemize lâyık bireyler olmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da, bıraktığınız değerli mirasın, ilke ve inkılâpların aydınlattığı yolda; bilimin rehberliğinde ve eğitimin ışığında, sorumlulukla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz “Dünya üzerinde gördüğünüz her şey kadının eseridir” sözünden aldığımız cesaretle, “Kadın Gücü”nü ortaya koymak için yılmadan mücadele edeceğimize söz veriyoruz” satırlarını yazarak Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Kadınların hayatın her alanında eşit ve adil şekilde yer almasına yönelik önemli bir farkındalık yarattığına dikkat çeken OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, “Biz de OPET olarak erkek egemen yapısı ile bilinen akaryakıt sektöründe “Kadın Gücü” ve “Eşitsek Fark Eder” projeleri ile mesleğin cinsiyeti olmadığı yönünde toplumsal değişimin oluşmasına katkı sunuyoruz. Bugün akaryakıt dağıtım sektörünün çehresinin değiştiğini görmek bizi çok mutlu ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

‘KADIN GÜCÜ’ İLE İSTASYONLARDA YAKLAŞIK 4 BİN KADIN ÇALIŞAN

OPET’in, Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk’ün liderliğinde 2018 yılında “erkek işi” olarak görülen akaryakıt dağıtım sektöründe kadınlara daha fazla çalışma alanı açmak üzere her istasyonda en az iki kadın hedefiyle başlattığı örnek projesi ‘Kadın Gücü’ ile sektörde köklü bir değişime öncülük edildi. OPET, geçtiğimiz Kasım ayında ise Kadın Gücü’nün bir uzantısı olarak Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ile Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların güçlenmesi ve kadın istihdamını artırmak için kapsamlı ve uzun vadeli bir program olan “Eşitsek Fark Eder” Projesi’ni başlattı.

Proje ile BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) doğrultusunda başta OPET istasyonlarında, iş yerlerinde, sektörde ve sosyal yaşamda toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kurum politikaları ve uygulamalarının geliştirilmesi hedefleniyor.