Oppo Pad 2 özellikleri sızdırıldı. Cihazın diğerlerinden farkları neler

Oppo'nun üretmiş olduğu yeni fiyat performans odaklı cihazı Oppo Pad 2'ye dair bazı teknik özellikler sızdırıldı.

Yeni modelin gücünü MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9000 işlemcisinden alacağı belirtildi. 4nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet ARM Cortex-X2 (3.0GHz), 3 adet A710 (2.85GHz) ve 4 adet ARM Cortex-A510 (1.8GHz) çekirdek bulunacak. İşlemcinin grafik arabiriminde ise ARM Mali-G710 MC10 yer alacak.

11.61 inç ekran ile geleceği belirtilen cihaz, 2800 x 2000 piksel çözünürlüğe sahip olacak. Bununla birlikte, Oppo Pad 2’nin 144Hz tazeleme hızına sahip LCD panel ile kullanıcılara sunulacağı sızdırılan detaylar arasında yer alıyor.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Digital Chat Station, yeni modelin yüksek RAM/depolama ve büyük bir batarya ile geleceğini müjdeledi. Oppo Pad 2’de 8 ve 12 GB RAM seçeneği kullanılacağı tahmin ediliyor. Şirketin piyasaya sürdüğü ilk tablette 6 GB veya 8 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB dahili depolama seçeneklerinin yer aldığı biliniyor.

Oppo Pad 2, 13 Megapiksel arka kamera ve 8 Megapiksel ön kamera ile tanıtılacak. Cihazda Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 arayüzüne yer verileceği belirtiliyor. Şirket, yeni modelini 21 Mart’ta kullanıcıların beğenisine sunacak.

İŞTE OPPO PAD 2