Bir dünya devi daha kendi işlemcisini üretecek

Teknolojioku’da yer alan bilgilere göre, OPPO kendi akıllı telefon yonga setlerini geliştiriyor ve şirket içi yonga setine sahip ilk akıllı telefonunun 2024 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Çinli firmanın SoC'ler üzerinde çalışan binlerce mühendisi olduğu bildiriliyor. OnePlus, Realme, Vivo ve iQOO dahil olmak üzere diğer BBK Electronics markalarının OPPO'nun yonga setlerini kullanması mümkün. OPPO bugüne kadar akıllı telefonlar için kamera işleme, ekran akıcılığı ve kablosuz bağlantıyı iyileştiren birkaç yonga seti geliştirmişti. Yani bu alanda tecrübesi bulunuyor.

OPPO'nun şirket içi yonga setini doğrudan üst düzey telefonlarına mı getireceği yoksa uygun fiyatlı ve orta sınıf cihazlarıyla mı başlayacağı henüz belli değil.

Bir zamanlar Android akıllı telefon yonga seti alanında en iyi 2’inci konumda olan Samsung (System LSI) geride kaldı.