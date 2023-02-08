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  • Orhan Aydın enkaz altında kalan kızı için isyan etti: Yüreğim ağlıyor. Ünlü sanatçının kahır dolu bekleyişi sürüyor

Orhan Aydın enkaz altında kalan kızı için isyan etti: Yüreğim ağlıyor. Ünlü sanatçının kahır dolu bekleyişi sürüyor

Sanatçı Orhan Aydın Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde eski eşinin ve kızının enkaz altında kaldığını duyurmuştu. Eski eşi enkazdan çıkartılan Orhan Aydın kızının enkaz altında olduğunu söyleyerek, “Yüreğim ağlıyor” diye isyan etti.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 15:11
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Orhan Aydın enkaz altında kalan kızı için isyan etti: Yüreğim ağlıyor.

Orhan Aydın enkaz altında kalan kızı için isyan etti: Yüreğim ağlıyor. Ünlü sanatçının kahır dolu bekleyişi sürüyor
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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle çok sayıda kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı.

Sanatçı Orhan Aydın, depremin vurduğu kentlerden Hatay’da enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın için yardım çağrısında bulunmuştu. Kızının bacağının betona sıkıştığı bilgisini paylaşan Aydın, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Aydın’ın paylaşımı şöyle:

‘YÜREĞİM AĞLIYOR…’
Aydın sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kızıma ulaşmaya çalışıyoruz..enkazın altında ve üstünde büyük bir beton kütlesi var.

Artık dayanma gücüm kalmadı.. yüreğim ağlıyor.. ellerim titriyor. Ülkemin sahipsiz olmasına kahroluyorum. Acım ve kederim tarifsiz. Haydi be canım… Haydi kiraz gülüşlüm… Diren.”

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