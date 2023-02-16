16 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Sanatçı Orhan Aydın bir kez daha yürekleri sızlattı

Sanatçı Orhan Aydın bir kez daha yürekleri sızlattı

Depremde kızı Eylem Şafak Aydın'ı kaybeden usta oyuncu Orhan Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı. Evlat acısıyla yıkılan oyuncu, paylaşımında "Babalarından önce ölmemeli çocuklar" dedi.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 16:20
Takip Et

Kızını depremde kaybeden sanatçı Orhan Aydın bir kez daha yürekleri sızlattı

Sanatçı Orhan Aydın bir kez daha yürekleri sızlattı
+
Aa
-

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 e 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Usta tiyatrocu Orhan Aydın'ın kızı Eylem Şafak Aydın da annesiyle birlikte cenaze için gittiği Hatay'da yakalandı. Günlerce enkaz altında kalan Eylem Şafak Aydın, yaşamını yitirdi.

"BABALARINDAN ÖNCE ÖLMEMELİ ÇOCUKLAR"

Depremin 6. gününde kızının ölümüyle yıkılan Orhan Aydın, evladının cenazesini teslim alarak özel aracıyla Muğla'ya götürüp defnetti. Orhan Aydın, kızının vefatından beş gün sonra yürek yakan bir paylaşım yaptı. Twitter hesabından yaşadığı acıyı paylaşan Aydın, "Babalarından önce ölmemeli çocuklar" ifadelerini kullandı.

3 gün önce de bir paylaşım yapan Orhan Aydın, kızının fotoğrafını paylaşarak "Kalbimde cam kırıkları var" demişti.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
1
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
2
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
3
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
4
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
5
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
6
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
7
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
﻿Bitlis ve Van'daki usta öğreticiler ile kadın kursiyerler depremzedeler için seferber oldu
﻿Bitlis ve Van'daki usta öğreticiler ile kadın kursiyerler depremzedeler için seferber oldu
﻿Bitlis ve Van'daki usta öğreticiler ile kadın kursiyerler depremzedeler için seferber oldu
﻿Meta'ya ayrılan bütçe azaldı, Zuckerberg'in güvenliğine olan bütçe arttı
﻿Meta'ya ayrılan bütçe azaldı, Zuckerberg'in güvenliğine olan bütçe arttı
﻿Meta'ya ayrılan bütçe azaldı, Zuckerberg'in güvenliğine olan bütçe arttı
﻿Deprem gecesi yüzlerce tüp böyle devrildi
﻿Deprem gecesi yüzlerce tüp böyle devrildi
﻿Deprem gecesi yüzlerce tüp böyle devrildi
﻿İBB Meclisi'nde depremzedeler için iç borçlanma talebi onaylandı
﻿İBB Meclisi'nde depremzedeler için iç borçlanma talebi onaylandı
﻿İBB Meclisi'nde depremzedeler için iç borçlanma talebi onaylandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.