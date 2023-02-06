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Orhan Aydın: Kızıma ve annesine ulaşamıyorum...

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevredeki pek çok ili etkileyen deprem sonrasında Hatay'da bulunan kızı ve eski eşine ulaşamadığını açıkladı

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 12:09
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Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın ,Hatay'da yaşayan kızına ulaşamadığını paylaşarak yardım istedi

Orhan Aydın: Kızıma ve annesine ulaşamıyorum...
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30 saniye süren deprem; Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Trabzon’da da hissedildi. Deprem nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralı var.

 

Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından oyuncu Orhan Aydın, Hatay'da bulunan kızı Eylem Aydın ve eski eşine ulaşamadığını açıkladı. Pek çok isim Aydın'a destek mesajlarını iletti.

 

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