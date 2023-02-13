Oyuncu Orhan Aydın'ın kızı Eylem son yolculuğuna uğurlandı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın'ın eski eşi ve kızı Eylem Şafak Aydın'da cenaze için gittikleri Hatay'da depreme yakalandı. Günlerce enkaz altında kalan Eylem Şafak Aydın, yaşamını yitirdi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın ve eski eşi Devrimci Parti Genel Başkanı Elif Torun Öneren'in depremde enkaz altında hayatını kaybeden kızı Eylem Şafak Aydın'ın cenazesi dün Muğla Akyaka Ataköy Mezarlığı'na defnedildi. Eylem Şafak Aydın’ın mezarına zeytin ağacı ve çiçekler ekildi.

Hatay'da kızıyla birlikte enkaz altında kalan ve günler sonra kurtarılan Elif Torun Öneren sabah saatlerinde Dalaman Havalimanı'na geldi. Sabah erken saatlerden itibaren Eylem Şafak Aydın'ın ve ailesinin yakınları, dostları, Emek ve Demokrasi Güçleri, Muğla halkı Ula Belediyesi Akyaka Orman Kafe'de toplanmaya başladı. Eylem Şafak Aydın’ın cenazesi Akyaka Ataköy Camii den alınarak Ataköy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine EMEP, HDP, SYKP, Devrimci Parti, SOL Parti, DİSK/Emekli Sen, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği yönetici ve üyeleri ile HDP Milletvekili Musa Piroğlu, CHP Milletvekili Süleyman Girgin katıldı.

Alınmayan önlemlere ve geç başlayan kurtarma çalışmalarına tepki gösteren Elif Torun Öneren, “Bu sisteme karşı mücadele edeceğiz” dedi.