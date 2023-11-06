Orhan Uğuroğlu kara haberi verdi. Gıdada KDV %10’a çıkarılıyor

Yeniçağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, sosyal medya hesabından kara haberi verdi. Gıdada KDV %10’a çıkarılıyor

Murat Şahin KAYNAK: Haber Merkezi
Orhan Uğuroğlu kara haberi verdi. Gıdada KDV %10’a çıkarılıyor

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Yeniçağ’dan Orhan Uğuroğlu’nun sosyal medya hesabından aktardığına göre, dış kredi bulamayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hazinedeki açığı gıdada alınan KDV vergilerini yüzde 1’den, yüzde 10’a çıkartarak kapatmayı planlıyor. Açıklamanın Arlık ayının son haftasında yapılacağını iddia etti.

Orhan Uğuroğlu, ‘X’ hesabından paylaştığı gönderisinde:

“Dış kredi bulamayan Mehmet Şimşek son vergi silahını da kullanmaya hazırlanıyor

Maliye ve Hazine Bakanlığından aldığım bilgiye göre;

Yüzde 1 olan temel gıda KDV’lerinin Yüzde 10 a çıkartılacak.

Açıklama da Aralık ayının son haftası yapılacak.

Allah milletimize güç versin” ifadelerini kullandı.

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