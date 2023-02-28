Ahmet Ercan’ın gözaltına alınmasına Orhan Uğuroğlu’ndan çok sert tepki

Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla gözaltına alınmasına gazeteci Orhan Uğuroğlu'ndan çok sert tepki geldi.

Gazeteci Uğuroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu ne rezalet bu nasıl adalet bu nasıl siyaset?" tepkisini gösterdi.

"HALKIN YAŞAM HAKKINI KORUMAK NE ZAMANDAN BERİ SUÇ OLDU?"

"Halkın yaşam hakkını korumak ne zamandan beri suç oldu" diyen Uğuroğlu, artık yeter diye isyan ederek bir an önce seçimin gelmesi gerektiğini söyledi.

Uğuroğlu'nun yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Bu ne rezalet bu nasıl adalet bu nasıl siyaset?

Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, halkı kin ve düşmanlığa tahrikten gözaltına alındı

Halkın yaşam hakkını korumak ne zamandan beri suç oldu?

Yeter yeter yeter artık

Gelsin seçim, bitsin bu çile

Kahrolsun ucube rejim"

NE OLDU?

Malatya Başsavcılığı, Ercan hakkında, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı “İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş” şeklindeki paylaşımı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Ercan, bu ve benzer iki paylaşımını tepkilerin ardından silmişti.

‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Elazığ’da gözaltına alınan Ercan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.