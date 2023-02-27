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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İstanbul depreminin korkunç yüzünü rakamlarla anlattı

Uzman isimlerin İstanbul depremine dair açıklamaları yaşanacak tabloyu gözler önüne sererken, beklenen depremle ilgili bir açıklama da Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan geldi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 00:27
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İstanbul depremine dair korkutucu rakamları Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıkladı

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İstanbul depreminin korkunç yüzünü rakamlarla anlattı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uzman isimler İstanbul depremine dair de açıklamalarda bulunuyor.

99 depreminden bu yana beklenen depremle ilgili yapılan hazırlıkların yetersiz olduğu yönünde uyarılarda bulunan uzman isimler yetkilileri uyarmaya devam ediyor.

RAKAMLARLA ANLATTI

İstanbul depremine dair bir paylaşım da Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan geldi.

Depreme dair yapılan çalışmalardaki rakamları takipçileriyle paylaşan Ercan, verdiği rakamların ardından toplanma alanlarındaki yetersizliklere dair hatırlatmada bulundu.

Kanalizasyonun içme sularına da karışacağı hatırlatmasında bulunan Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan şu paylaşımda bulundu:

"Kıran yönetimine göre, İstanbul’da 1 milyon 200 bin yapı var. Depremde yolların %30’ı kapanacak. 200 bin yapı ağır, orta hasarlı olacak.

460 bin içme suyu borusunda patlak olacak. 90 bin yapı depreme çok duyarlı. 13 bin yapı hemen göçecek.

1045 yerde kanalizasyon içme suyuna karışacak. İstanbul’daki toplanma alanlarında WC yok. Konteyner yok, kurtarma sandıkları yok. Yalnızca boş bir alan. Peki! Deprem olsa orayı nasıl kullanacaksın?"

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