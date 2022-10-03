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  • Orhan Uğuroğlu gelen son bilginin ardından açıkladı. Erdoğan'a çöküşün haberini verdi

Orhan Uğuroğlu gelen son bilginin ardından açıkladı. Erdoğan'a çöküşün haberini verdi

TÜİK ve ENAG'ın açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendiren gazeteci Orhan Uğuroğlu, "Bu tablo enflasyonun yükselişini değil, AKP iktidarının da Tek Adam Rejiminin de Erdoğan’ın ekonomistliğinin de çöküşünün ve iflasının en net ispatıdır." ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 13:05
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Orhan Uğuroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım. Erdoğan'a çöküşün haberini verdi

Orhan Uğuroğlu gelen son bilginin ardından açıkladı. Erdoğan'a çöküşün haberini verdi
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TÜİK ve ENAG enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre eylülde tüketici fiyatları aylık yüzde 3.08, yıllık yüzde 83,45 arttı. ENAG'ın açıkladığı verilere göre ise artış aylık yüzde 5.30, yıllık yüzde 186,27 oldu. TÜİK ve ENAG'ın enflasyon verilerine ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Gazateci Orhan Uğuroğlu, "Bu tablo enflasyonun yükselişini değil, AKP iktidarının da Tek Adam Rejiminin de Erdoğan’ın ekonomistliğinin de çöküşünün ve iflasının en net ispatıdır." dedi.

Uğuroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"TÜİK’in enflasyonu: 83,45 
ENAG enflasyon: 186,27 

Bu tablo enflasyonun yükselişini değil,

AKP iktidarının da
Tel Adam Rejiminin de
Erdoğan’ın ekonomistliğinin de 

Çöküşünün ve iflasının en net ispatıdır."

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Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
3.10.2022 14:44
Bu rakamlar vatandaşın herçek enfilasyonu değil Bay Recebimin saray rakamlarıdır hamdolsun  
 
Adem
3.10.2022 14:01
Ekmek 1 TL idi, Süt 2 TL idi,Et 20 TL idi, yani temel gıda ürünlerine baktığımızda baya bir enflasyon var demektir.  
 
Tozanlı
3.10.2022 13:47
Saray' ın içinde olanlar hiç bir şeyi ne kara ne ak düşünur düşünmez bile, birilerini tutarlar yer içer giderler. Hep böyle olmustur..kimse kimseyi kandırmasın..bir an önce seçim gelsin diye çaba har  
 
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