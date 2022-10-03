Orhan Uğuroğlu gelen son bilginin ardından açıkladı. Erdoğan'a çöküşün haberini verdi

TÜİK ve ENAG enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre eylülde tüketici fiyatları aylık yüzde 3.08, yıllık yüzde 83,45 arttı. ENAG'ın açıkladığı verilere göre ise artış aylık yüzde 5.30, yıllık yüzde 186,27 oldu. TÜİK ve ENAG'ın enflasyon verilerine ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Gazateci Orhan Uğuroğlu, "Bu tablo enflasyonun yükselişini değil, AKP iktidarının da Tek Adam Rejiminin de Erdoğan’ın ekonomistliğinin de çöküşünün ve iflasının en net ispatıdır." dedi.

Uğuroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"TÜİK’in enflasyonu: 83,45

ENAG enflasyon: 186,27

Bu tablo enflasyonun yükselişini değil,

AKP iktidarının da

Tel Adam Rejiminin de

Erdoğan’ın ekonomistliğinin de

Çöküşünün ve iflasının en net ispatıdır."