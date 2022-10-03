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Enflasyonu 'azıcık arttı' gösteren TÜİK'te herkes bu twite gizli gizli gülüyor: Merkez Bankası'nın eski başekonomisti Hakan Kara, Nebati'nin 'hetoro metoro' başarısını açıkladı

Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ekonomistlerden tepki gelmeye devam ediyor. Eski Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara, Bakan Nebati’nin son günlere damgasını vuran sözlerine atıfta bulunarak “Enflasyon rekorunu kırmak epistemolojik heterodoks nöro ekonomi modeline nasipmiş.” dedi.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 12:00
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Merkez Bankası'nın eski başekonomisti Hakan Kara, Nebati'nin 'hetoro metoro' başarısını açıkladı: Enflasyonu 'azıcık arttı' gösteren TÜİK'te herkes bu twite gizli gizli gülüyor

Enflasyonu 'azıcık arttı' gösteren TÜİK'te herkes bu twite gizli gizli gülüyor: Merkez Bankası'nın eski başekonomisti Hakan Kara, Nebati'nin 'hetoro metoro' başarısını açıkladı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon, eylülde aylık bazda yüzde 3,08 artarken yıllık bazda yüzde 83,45 oldu.

Ekonomistler enflasyon verilerinin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Merkez Bankası’nın eski başekonomisti Hakan Kara, “99 yıllık Cumhuriyet tarihinin en apansız enflasyonu 2. Dünya savaşında yaşanmıştı. Rekoru kırmak epistemolojik heterodoks nöro ekonomi modeline nasipmiş.” paylaşımı yaptı.

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, “TÜİK adlı eser...” derken iktisatçı Mahfi Eğilmez ise “Ekleyecek bir şey yok.” demekle yetindi.

"2023 ENFLASYONUNU ETKİLEYEN ÖNEMLİ PARAMETRE"

Öte yandan iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez, "Ben malımı bilirim, tahminlerime uygun geldi." derken "Yurt içi üretici ya da sanayici fiyatlarında tırmanma sürüyor. Eylül artışı yüzde 4,8 ve yıllığı yüzde 151,5'u buldu. Bu, tüketici fiyatlarına bir şekilde geçecek ve 2023 enflasyonunu etkileyen önemli bir parametre olacaktır." notunu düştü.

BAKAN NEBATİ NE DEMİŞTİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanlığının "Pandemi Sonrası Dönemde Ekonomi Paradigmasında Dönüşüm ve Yükselen Ülkeler" temasıyla düzenlediği "Ekonomik Dönüşüm Zirvesi"nin açılışında yaptığı konuşmada, “Her ülkenin yapısı, dinamikleri, gerçekliği farklıdır. Türkiye'de de ekonominin sektörel yapısı, ülkenin jeopolitik konumu, ücretli ve maaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı, toplam işletmeler içerisinde küçük ve orta boy işletmelerin oranı ve bu işletmelerin istihdam kapasitesi, birçok ülkeden, en başta da gelişmiş ülkelerden farklı bir görünüme sahiptir. Dolayısıyla sorunların çözüm reçetelerinin de farklı olması son derece doğaldır. Bugün 'Modern Para Teorisi', 'Halk Ekonomisi', 'Girişimci Devlet Anlayışı', 'Kalkınmacı Merkez Bankacılığı' ve daha birçok yaklaşım, bildiğiniz üzere son derece popüler olan heterodoks ekonomi yaklaşımlarına bazı örneklerdir. Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

yenicaggazetesi.com.tr

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