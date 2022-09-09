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  • Orhan Uğuroğlu Yüzbaşı Şerafettin'in kaybolan sır kılıcını açıkladı. Atatürk hediye etmişti. Kurtarılan İzmir'e Türk bay

Orhan Uğuroğlu Yüzbaşı Şerafettin'in kaybolan sır kılıcını açıkladı. Atatürk hediye etmişti. Kurtarılan İzmir'e Türk bayrağını çekmişti

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Uğuroğlu, "Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İzmir'e ilk giren Yüzbaşı Şerafettin Bey ile Kurtuluş Savaşına katılan, adları bilinen ve bilinmeyen tüm kahramanları saygıyla ve minnetle anıyoruz." dedi.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 14:45
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Orhan Uğuroğlu'ndan İzmir'in kurtuluşu ve Yüzbaşı Şerafettin paylaşımı: Yüzbaşı Şerafettin'in kaybolan sır kılıcını açıkladı

Orhan Uğuroğlu Yüzbaşı Şerafettin'in kaybolan sır kılıcını açıkladı. Atatürk hediye etmişti. Kurtarılan İzmir'e Türk bayrağını çekmişti
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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu 100. yılında coşkuyla kutlanıyor.

Cumhuriyet’in kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde silah arkadaşları ile birlikte 9 Eylül 1922 günü İzmir'i düşman işgalinden kurtardı.

9 Eylül 1922, İzmir'in kurtuluşu olarak tarihe kazındı. Türk ordusu, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde silah arkadaşları ile birlikte 9 Eylül 1922 günü İzmir'i düşman işgalinden kurtardı. Sakarya Meydan Muharebesi ile başlayan Türk ordusunun zaferleri Yunan askerlerinin denize dökülmesi ile son buldu.

Orhan Uğuroğlu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. 

Uğuroğlu paylaşımında İzmir'e ilk giren ve İzmir Hükûmet Konağı'na Türk bayrağını göndere çeken ilk komutan Yüzbaşı Şerafettin'in hikayesini anlattı. 

Uğuroğlu, "Altın ve kıymetli taşlarla işlemeli kılıç, Atatürk tarafından 15 Eylül'de Şerafettin Beye verilmiştir." dedi.

Uğuroğlu'nun paylaşımları şöyle:

1- YÜZBAŞI ŞERAFETTİN İZMİR: İzmir'e ilk giren komutan olan Yüzbaşı Şerafettin Bey, Mustafa Kemal tarafından, kurtuluştan iki gün sonra kendisine verilen 'İzmir' adını, Soyadı Kanunundan sonra, soyadı olarak almıştır + 

2- Yaşamının son yıllarında felç geçirmiş, her 9 Eylül'de, İstanbul'da yaşadığı evinin penceresine astırdığı Türk Bayrağına bakarak huzur bulmuştur. İzmirliler tarafından kendisine verilmek istenen evi, "Benim yaptığım bir vatan hizmetiydi" diyerek reddetmiştir +

3- Buhara Cumhuriyetinden biri Atatürk'e, ikincisi İnönü'ye hediye, üçüncüsü İzmir'e giren ilk komutana verilmek üzere gönderilen altın ve kıymetli taşlarla işlemeli kılıç, Atatürk tarafından 15 Eylül'de Şerafettin Beye verilmiştir +

4- Bu kılıç, Yüzbaşı Şerafettin'in eşi Siret Hanım tarafından, İzmir'de açılması planlanan İnkılap Müzesine konulması için İstanbul Valiliğine verilmişse de, maalesef kaybolmuş ve tüm aramalara karşın bulunamamıştır. 

5- Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İzmir'e ilk giren Yüzbaşı Şerafettin Bey ile Kurtuluş Savaşına katılan, adları bilinen ve bilinmeyen tüm kahramanları saygıyla ve minnetle anıyoruz +

6- Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun. Kadifekale, Konak ve diğer yerlere dikilen Bayrağımızı sonsuza dek indirmemek bizim sorumluluğumuzdur. İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun... Ne mutlu Türk'üm diyene...
ATA’m izindeyiz devrimlerinin yılmaz bekçisiyiz

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Vatandaş
9.09.2022 14:54
Kılıç 🗡 maskeli Beşli çetede olabilir…  
 
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