﻿Ortak akıl

Ülkemiz yeni bir seçime gidiyor. Toplum geleceğini oylamak için sandık başına gidecek. Bu oylamada bir partiyi iktidara getirmek yok. Sistemi değiştirmek var. Tek başına yönetime hayır demek var. Devlet aklının üstünlüğü var. Ben akıllıyım denmediği bir düzeni iktidara getirmek var.

Topluma bakıyorum çığlık atıyor. İnsanlar geleceğinden kaygılı. Mevcut cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Meclis kurarak ülkeyi işgalden kurtarmış, kurduğu cumhuriyetle bireyini özgür, halkını egemen ve ülkeyi bağımsız kılmayı amaç edinmiş ve bunu önemli ölçüde başarmış bir ülkenin gidişatına ve beklentilerine aykırıdır. En basit anlatımıyla kuvvetler ayrılığı ortadan kalkmış, halkın egemenliğinin ortaya çıktığı mecra olan TBMM işlevsiz hale gelmiştir.

Hukuk devleti

Hukuk devleti ve yılların emeğiyle yüceltilen kurumlar kötürüm edilmiştir. Devlet, görülmemiş ölçekte yozlaşmaya sahne olmaktadır. AKP'nin iktidarında ortadan kaldırma vaadi olarak sunduğu 3Y'ye (Yolsuzluk, Yoksulluk, Yasaklar) Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu'nun deyimiyle bir dördüncüsü eklenmiştir. Cumhurbaşkanlığı sisteminde ise söylenenlerin yerini haksızlık, yolsuzluk ve yoksulluk tavan yaptı. Adalet rafa kaldırdı. Kişiye özgü kanunlar çıkarılmaya başlandı. Bu durumlar ortada dururken iktidar kendine yeni mağduriyetler yaratarak, seçimi kazanmak için akla gelmeyecek numaraları ortaya koymaya başladı. Kutsal kitabınız Kur'an'ı, dini, baş örtüsünü gündeme getirerek, halkın duygularını sömürmeye başladı. Ayrıca 'aday yok. Aday çıkaramıyorlar.' Söylemleri gerçekleri yansıtmıyor. Öncelik sistem değişikliğinde. Tek kişinin yönetimini sonlandırmakta yatıyor. Yoksa seçilecek kişinin ismi önemli değil. Yapacakları önemli. İktidar bunu bildiği için toplumu kişiler üzerinden etkilemeye çalışıyor.

Tek adam

Elindeki güçlü medya ile yandaşlarına günün her dakikasında, televizyonlardan kişiler üzerinden tartışma yaptırıyor. Tartışmacılar o kadar ileri gidiyorlar ki, Tek adamın dünya lideri olduğunu, "ayakkabısının altını elle yalamak" gerektiğini söylüyorlar. Sayın okuyucular bildiğiniz gibi her hafta eğitim konusunda yazılar yazıyorum. Bu hafta yazımı yazmaya oturduğumda politika yazmaktan kendimi alamadım. O kadar göz göre olaylar gerçekleşiyor ki, milleti içbir şey bilmeyen, kendilerinin kölesi görüyorlar. Oysa halk uyandı. 20 yıldan beri söylenen yalanlara artık inanmıyor. Her geçen gün fakirleştiğini, ev hanımı çocuğuna yeterli besin veremediğini, emekli yaşamının yoklukla biteceğini görüyor. Bir an önce iktidarın değişmesi gerektiğine inanıyor. Parti değiştirmenin din değiştirmek olmadığını artık biliyor. Bazı AK Partili vatandaşlar samimi olarak, hep onlar yanıldıklarını söylüyorlar. Biz de bir defa yanılalım diyoruz. Muhalefete oy verelim diyoruz. Bu durumdan daha kötü olmayız diye konuşuyorlar.