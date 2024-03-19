Osayi grafitisi memleket meselesi oldu. Polis başında nöbet tuttu

Kaynak: Haber Merkezi
Osayi grafitisi memleket meselesi oldu. Polis başında nöbet tuttu
Kadıköy'de, Süper Lig'in çekişmeli maçının ardından yaşanan gergin anları betimleyen bir grafiti, belediye görevlileri tarafından duvardan kaldırıldı.

Maç sonrası sahada yaşananlar, bir duvar resmine ilham kaynağı oldu; Fenerbahçeli Osayi Samuel'in, sahaya atlayan bir taraftarla karşılaşmasını tasvir eden bu grafiti, Kadıköy sokaklarında kısa süreliğine yer buldu.

Ancak, belediye ekiplerinin müdahalesiyle bu sanat eseri, duvardan silindi.

KÜFÜRLÜ YAZI YAZILDI

Silinen eser sonrası Fenerbahçe taraftarlarından flaş bir hamle geldi.

Sarı Lacivertliler silinen Osayi resmi yerine " ...miş Trabzonspor" yazdılar.

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EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Küfürlü slogan yeniden silinirken olası bir hamle için emniyet güçleri duvarın olduğu bölgede nöbet tuttular.

KADIKÖY BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPTI

ZORUNLU AÇIKLAMA

Kadıköy sınırları içerisinde apartman duvarları, kaldırımlar, reklam tabelaları ve benzeri alanlara yapılan kimi yazılamalar ve çizimlerin üzeri Kadıköy Emniyet Müdürlüğü’nün rutin takibi ve talepleri doğrultusunda kapatılmaktadır. Zühtüpaşa Mahallesi, Recep Peker Caddesi’nde yer alan grafitinin üzerinin 19.03.2024 tarihinde kapatılması da bu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün rutin talebi doğrultusunda gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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